besitze ich mehr Selbstvertrauen. Ich konnte mir beweisen, dass ich in der Lage bin, Erlerntes in Eigenregie umzusetzen - das motiviert."



St. Gallen (ots) -Drei Klassenzimmer und zwei Gruppenräume im Reckenschulhaus Thayngen SH werden zu einer einzigen grossen Lernlandschaft umgebaut. Dieses Bauprojekt setzen Lernende in Eigenregie um. Möglich machen das der Verein "Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel" und Partner wie die Debrunner Acifer AG. Sie fördert mit ihrem Engagement den Berufsnachwuchs sowie dessen Ausbildungsqualität - und stärkt dadurch die Fachkräfte von morgen.Im Erdgeschoss des Reckenschulhauses in Thayngen SH werden mittels mehrerer Wanddurchbrüche drei Klassenzimmer sowie zwei Gruppenräume miteinander verbunden und zu einer grossen, offenen Lernlandschaft umgestaltet. Rund 20 Lernende aus verschiedenen Gewerken realisieren den Umbau in Eigenregie. Unter ihnen Kaya Leu, Elena Fischer und Adrian Facchin. Sie freuen sich über die Chance an einem solchen Projekt teilzunehmen. Elena Fischer, Lernende Metallbaukonstrukteurin: "Für uns ist das ein wertvoller Erfahrungsaustausch."Ein grosser Lernfaktor für die berufliche ZukunftDer Umbau der Schule Thayngen ist eines der Lernenden-Bauprojekte, die der Verein "Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel" regelmässig unter dem Namen "Lernende bauen Zukunft" durchführt. Ziel ist es, aktiv etwas gegen den Fachkräftemangel im Baugewerbe zu unternehmen und die Ausbildungsqualität der angehenden Berufsprofis zu erhöhen. Entsprechend fördern die Bauprojekte die Selbstständigkeit der Lernenden und die sozialen sowie handwerklichen Kompetenzen. Ausserdem vermitteln sie den jungen Menschen praxisnahe Erfahrungen und helfen ihnen, wichtige gewerkübergreifende Zusammenhänge zu erkennen. Kaya Leu, Lernende Zeichnerin EFZ Architektur und in diesem Projekt Bauleiterin, sagt: "Auf der Baustelle Thayngen sehe ich, wie das, was ich gezeichnet habe, ausgeführt wird - und ich erkenne, wo es allenfalls Probleme gibt. Für mich ist das ein grosser Lernfaktor, von dem ich in Zukunft profitieren werde."Debrunner Acifer setzt sich für die Fachkräfte von morgen ein"Die Förderung des Schweizer Berufsnachwuchses ist der Debrunner Acifer AG seit vielen Jahren ein grosses Anliegen", betont Armin Lutz, Leiter Unternehmenskommunikation der Debrunner Koenig Gruppe, "denn die Berufsbildung ist für den Werkplatz Schweiz enorm wichtig." Als Platin-Partner von "Lernende bauen Zukunft" ermöglicht Debrunner Acifer angehenden Berufsprofis im Baugewerbe eine hochwertige Ausbildung mit viel Eigenverantwortung und Praxiserfahrung. Adrian Facchin, Lernender Metallbauer: "Dank