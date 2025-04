Unterföhring (ots) -Service, der ankommt: Die neue ProSieben-Show "EXPERTE FÜR ALLES" mit Klaas Heufer-Umlauf legt am Dienstagabend eine sehr gute Premiere hin. Schöne 10,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Verbraucherinnen und Verbraucher sind dabei, informieren sich unter anderem mit dem großen Cannabis-Test und lernen mit Überraschungsgast Shirin David und Klaas Heufer-Umlauf, wie man die Sommerreifen an seinem Auto ganz einfach selbst wechseln kann.Auch kommenden Dienstag (21:25 Uhr, ProSieben) stellt sich Klaas Heufer-Umlauf wieder in den Dienst der Zuschauer:innen und begibt sich in "EXPERTE FÜR ALLES" auf die Suche nach dem ultimativen Erkenntnisgewinn. Welche Themen und Gäste ihn erwarten werden, erfährt er auch dann erst zu Beginn der Sendung."EXPERTE FÜR ALLES" - dienstags, um 21:25 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: ExperteFürAllesBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 23.04.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6017887