Hannover (ots) -Volle Auftragsbücher und keine offenen Stellen - mit den modernen Methoden des Online-Marketings ist das möglich. Um Planbarkeit und Wachstum durch qualifizierte Kundenanfragen und kompetente Mitarbeiter langfristig zu sichern, hat sich die A&M Unternehmerberatung mit ihren gezielten Strategien zur Auftrags- und Fachkräftegewinnung auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert. Hier lesen Sie, was Handwerksbetriebe über ihre Erfahrungen mit der Agentur berichten.Nachdem der Fachkräftemangel Handwerksunternehmen bereits seit längerer Zeit zusetzt, wird es nun auch immer schwerer, lukrative Aufträge zu gewinnen. Die Betriebe sind sich durchaus bewusst, dass sie aktiver werden müssen, doch es fehlt ihnen meist am entsprechenden Know-how. "Manche von ihnen versuchen es nach wie vor mit den traditionellen Methoden, die sich längst als untauglich erwiesen haben. Andere setzen auf die sozialen Medien, haben aber kein durchdachtes Konzept", berichtet Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung. "Es ist verständlich, dass Handwerker mit den neuen Wegen im Marketing überfordert sind, denn all das liegt außerhalb ihrer Kernkompetenz. Wer die Hürden aber jetzt nicht überwindet, wird langfristig kaum stabil bleiben können. Verschärft sich die Krise noch, kann es auch schnell bergab gehen.""Es liegt für die Betriebe natürlich nahe, sich externes Wissen an Bord zu holen, doch auch dabei besteht eine gewisse Gefahr. Erfolgreich wird es nur, wenn sich die Agentur mit den spezifischen Bedingungen der Branche auskennt", fügt der Marketingexperte hinzu. Gemeinsam mit Marvin Flenche hat Alexander Thieme A&M gegründet, um ihre Erfahrung aus der Beratung großer Unternehmen auch kleineren Handwerksbetrieben zugänglich zu machen. Die Strategien der Agentur sind speziell auf Fachfirmen rund ums Haus ausgerichtet, die von einer besseren Sichtbarkeit in ihrer Region profitieren und sowohl Kunden als auch Fachkräfte anziehen. Zahlreiche Handwerksfirmen haben bereits positive Erfahrungen mit A&M gemacht.Kundenerfahrung 1: Elektro-Pfennig kann drei neue Elektroniker einstellenDie Firma Elektro-Pfennig aus Hoyerswerda ist ein Familienunternehmen in dritter Generation, das mit seinen sechs Mitarbeitern im privaten und gewerblichen Bereich tätig ist. Für Inhaber Jan Pfennig bestand das Problem darin, dass bei steigender Auftragslage im Bereich Photovoltaik einige Kollegen in Rente gingen und neue Fachkräfte schwer zu finden waren. Die Firma versuchte es mit Radiowerbung, Zeitungsanzeigen, Autowerbung und Bannern - allerdings ohne jeglichen Erfolg. Jan Pfennig wollte die Sache persönlich in die Hand nehmen und schaute sich Online-Anzeigen anderer Handwerksbetriebe an. Er gewann den Eindruck, dass er selbst so etwas nicht hinbekommen würde. Dann stieß er auf A&M und nahm Kontakt zu der Agentur auf.In einem ersten Gespräch wurde alles detailliert besprochen, wobei Jan Pfennig von der offenen und ehrlichen Art der Experten überrascht war. Er erfuhr genau, mit welchen Kosten er rechnen musste und wie lange es etwa dauern würde, bis er neue Mitarbeiter einstellen konnte. Er entschloss sich zu einer Zusammenarbeit, blieb aber trotzdem skeptisch, weil er fürchtete, dass er viel Zeit und Geld investieren würde, ohne Fachkräfte zu finden. Allerdings zeigte sich bald, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte: Dank der Experten von A&M erhielt Elektro-Pfennig innerhalb von neun Monaten mehr als 20 Bewerbungen und konnte drei Elektroniker einstellen. Dabei empfand Jan Pfennig den gesamten Ablauf als angenehm und professionell. Alle Termine wurden exakt eingehalten, Änderungswünsche problemlos eingearbeitet und Anfragen umgehend beantwortet.Besonders beeindruckt Jan Pfennig, dass ihm die Agentur ihre Contact-Cloud zur Verfügung stellt, mit der er eingehende Bewerbungen effizient bearbeiten kann. Zudem lobt er den einfachen Bewerberprozess, den auch die neuen Fachkräfte als wohltuend empfanden, weil er ohne schriftlichen Lebenslauf und ohne umfangreiche Unterlagen auskommt. Vieles ließ sich unkompliziert im Gespräch klären, was für beide Seiten den Zeitaufwand deutlich reduziert. Heute kann Jan Pfennig wieder neue Photovoltaik-Projekte übernehmen. Die Partnerschaft mit A&M hat seine Firma langfristig gestärkt.Kundenerfahrung 2: Die Friese & Röver GmbH & Co.KG steigert ihren Umsatz in drei Monaten um 20 ProzentDie Friese & Röver GmbH & Co.KG ist ein Photovoltaik-Unternehmen im Großraum Braunschweig, das seit 1997 Solarlösungen von der Beratung bis zur Fertigstellung anbietet. Wie die gesamte Branche erlebte auch Friese & Röver seit 2024 eine deutliche Beruhigung des Geschäfts. Das Unternehmen versuchte, mit Aktivitäten in den sozialen Medien und einer Überarbeitung der Website gegenzusteuern, doch das genügte nicht, um eine ausreichende Nachfrage zu erzeugen. Deshalb entschied sich Geschäftsführer Matthias Friese dazu, mit A&M einen professionellen Partner an Bord zu holen. Es ging ihm darum, die Auftragslage zu stabilisieren, sodass die 50 Mitarbeiter kontinuierlich beschäftigt werden konnten.Die Kampagnen von A&M wirkten sich bereits nach zwei Wochen positiv aus. Im Schnitt bekam das Unternehmen täglich eine Anfrage. Zusätzlich verbesserte sich die Qualität der Anfragen deutlich, was den Effekt noch verstärkte. Durch die Zusammenarbeit mit A&M gewann Friese & Röver innerhalb von drei Monaten 16 neue Aufträge und konnte den Umsatz um etwa 20 Prozent steigern. Matthias Friese bezeichnet das als einen riesigen Schritt nach vorn. Er lobt besonders die Contact-Cloud von A&M, die sehr übersichtlich aufgebaut ist und den tatsächlichen Erfolg leicht ablesbar macht. Für ihn ist zudem nicht zu übersehen, dass sein Unternehmen in der Region deutlich besser wahrgenommen wird. Über die Auftragsgewinnung hinaus ist die Agentur zu einem echten Partner von Friese & Röver geworden. Es gibt einen ständigen Austausch über alle Fragen der Unternehmensführung und A&M unterstützt überdies aktiv die Schulung der Vertriebler.Kundenerfahrung 3: Die Dieter Scherf GmbH löst ihr Personalproblem nachhaltigFür die Dieter Scherf GmbH war der Fachkräftemangel das größte Problem. Der in dritter Generation geführte Familienbetrieb mit Sitz in Hamburg-Langenhorn arbeitet in den Bereichen Tiefbau, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik und ist dabei vor allem auf den Notdienst orientiert. Die fehlenden Mitarbeiter machten es dem Unternehmen zunehmend schwer, bei Rohrbrüchen oder Heizungsausfällen schnell vor Ort zu sein. Dem eigenen Anspruch wurde die Dieter Scherf GmbH damit nicht mehr gerecht. Geschäftsführer Niclas Möller war klar, dass sich etwas ändern musste. Doch die Arbeitsagentur konnte nicht helfen und die Suche im Freundes- und Bekanntenkreis bot keine nachhaltige Lösung, weil die meisten neuen Mitarbeiter in der Probezeit wieder entlassen werden mussten. In dieser Situation kam ein Anruf von Alexander Thieme, der das Konzept der A&M Unternehmerberatung vorstellte und fragte, ob Interesse an einer Zusammenarbeit bestand.Interesse hatte Niclas Möller durchaus und nachdem die Frage des Budgets geklärt war, stand der Kooperation nichts mehr im Weg. Überraschend war für den Geschäftsführer, wie schnell dann alles ging. Kurz nach dem Start der Kampagnen kamen unzählige Bewerbungen herein und die Qualität der Bewerber war ausgesprochen hoch. Innerhalb kürzester Zeit konnten zwei SHK-Fachkräfte eingestellt werden. Im Anschluss ging es im Bereich Tiefbau und mit Büromitarbeitern weiter. Niclas Möller schätzt besonders, dass er bei A&M einen festen Ansprechpartner hat, der proaktiv nachfragt, wie es gerade läuft. Die Contact-Cloud hält er für ein fantastisches Tool, das ihm sehr dabei geholfen hat, den Überblick zu behalten. Für die Dieter Scherf GmbH bedeutet die Zusammenarbeit letztlich eine bessere Planungssicherheit. Nachdem alle offenen Stellen besetzt werden konnten, geht es nun um die Neukundengewinnung in den Bereichen Wärmepumpen und Gasheizung.Diese und weitere Erfahrungsberichte zeigen, dass die Strategien von A&M erfolgreich sind und bestehende Probleme nachhaltig lösen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Agentur auf eine enge Branche spezialisiert hat, die gerade jetzt auf eine stabile Auftragslage und kompetente Mitarbeiter angewiesen ist.Sie möchten durch stetige Kundenanfragen und qualifizierte Fachkräfte mehr Planbarkeit und Wachstum für Ihr Handwerksunternehmen? 