Debiopharm kündigt mündliche Vorträge und Posterpräsentationen zu Daten seines potenziellen First-in-Class-Wirkstoffs Debio 1562M, einem CD37-gerichteten ADC, und seines Best-in-Class-Wirkstoffs Debio 0123, einem WEE1-Inhibitor mit Hirngängigkeit, an. Das Unternehmen kündigt außerdem eine gemeinsame Posterpräsentation mit einem neuen Partner über den Einsatz seiner AbYlink-Technologie in der präklinischen Phase an.

Debiopharm (www.debiopharm.com), ein privat geführtes Schweizer Biopharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, neue Standards in der Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten zu etablieren und neue Antikörper-Linker-Technologien zu entwickeln, wird auf der Jahreskonferenz 2025 der American Association for Cancer Research (AACR) in Chicago, Illinois, vielversprechende neue Daten zu zwei seiner Pipeline-Produkte veröffentlichen. Darüber hinaus wird in einer gemeinsamen Posterpräsentation mit Oncodesign Services (www.oncodesign-services.com) die Anwendbarkeit der Antikörperkonjugationstechnologie AbYlink bei der Herstellung von Konjugaten für den Einsatz in der nicht-invasiven präklinischen Bildgebung vorgestellt.

Umfassende präklinische Ergebnisse werden für Debio 1562M vorgestellt, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) der nächsten Generation, das gegen das Zelloberflächen-Glykoprotein CD37 gerichtet ist und bald die erste Bewertung am Menschen durchlaufen wird. Zwei präklinische Datenveröffentlichungen werden in den Posterpräsentationen zu Debio 0123 enthalten sein, einem selektiven WEE1-Kinase-Inhibitor, der die DNA-Schadensantwort (DDR) von Krebszellen unterbricht. Die ersten Daten zeigen, wie Debio 0123 in Kombination mit dem PKMYT1-Inhibitor Lunresertib als vielversprechende Therapiestrategie bei Eierstock- und Brustkrebs eingesetzt werden kann. Das Unternehmen wird außerdem neue wichtige Erkenntnisse aus seiner Zusammenarbeit mit Genialis vorstellen, die zeigen, wie maschinelles Lernen das Potenzial hat, die Vorhersagbarkeit des Ansprechens auf Debio 0123 zu verbessern und damit das Verständnis und die Anwendung der WEE1-Biologie und der Reaktion auf Inhibitoren weiter voranzutreiben.

Darüber hinaus werden Debiopharm und Oncodesign Services im Rahmen einer Lizenzvereinbarung und einer Zusammenarbeit zur Unterstützung innovativer Forschung vielversprechende neue Daten vorstellen, die zeigen, wie die AbYlink-Konjugationstechnologie die Herstellung von Konjugaten für die präklinische Forschung in der Krebsbehandlung erleichtern kann.

"Die während der AACR veröffentlichten präklinischen Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die zukünftige Forschung", erklärte Angela Zubel, Chief Development Officer bei Debiopharm "Die beiden Forschungsansätze ADCs und DDR-Hemmung nutzen neuartige Modalitäten und Ziele, die das Potenzial haben, schwer zu behandelnde flüssige und solide Tumore zu überlisten und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu revolutionieren. Unsere AbYlink-Technologie zeigt großes Potenzial im Zusammenhang mit Antikörper-Radio-Konjugaten gegen Krebs und ist vielversprechend für einen breiteren Einsatz und weitere Anwendungen."

Titel der Sitzung: Antikörperbasierte Krebswirkstoffe

AACR 2025

Mündliche Präsentation Debiopharm-Wirkstoff Titel Referentin -Sonntag, 27. April -Mini-Symposium: 15:35-15:50 Uhr -Abstract-Präsentation Nr.: 1160 Debio 1562M Debio 1562M, ein ADC der 2. Generation, der auf CD37 abzielt, zeigt eine hohe Wirksamkeit gegen AML und MDS und ein sicheres toxikologisches Profil für die zukünftige klinische Entwicklung. Lisa Ivanschitz, Associate Principal Scientist, Debiopharm

Titel der Poster-Sitzung: DNA-Schadensreaktion und Modulation der DNA-Reparatur 1

AACR 2025

Posterpräsentation Debiopharm-Wirkstoff Titel Referent -Montag, 28. April -Posterausstellung: 14:00-17:00 Uhr -Abstract Nr. 2914 -Posterbereich: 16 -Postertafel Nr.: 21 Debio 0123 Der WEE1-Inhibitor Debio 0123 wirkt in präklinischen Modellen von Eierstock- und Brustkrebs synergistisch mit dem PKMYT1-Inhibitor Lunresertib. Luke Piggott, Principal Scientist, Debiopharm

Titel der Poster-Session: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für die Auswahl und Entdeckung von Therapeutika

AACR 2025

Posterpräsentation Debiopharm-Wirkstoff Titel Referent -Montag, 28. April -Posterausstellung: 14:00-17:00 Uhr -Abstract Nr. 3659 -Posterbereich: 45 -Postertafel Nr.: 21 Debio 0123 Biologisch orientierte, auf maschinellem Lernen basierende Entwicklung eines Biomarkers zur Vorhersage des Ansprechens auf den WEE1-Inhibitor Debio 0123 Kristian Urh, Genialis

Titel der Poster-Session: Strahlentherapie-Kombinationen für Tumoren und normales Gewebe

AACR 2025

Posterpräsentation Debiopharm-Technologie Titel Referentin -Montag, 28. April -Posterausstellung: 9:00-12:00 Uhr -Abstract Nr.1825 -Posterbereich: 24 -Postertafel Nr.: 11 AbYlink Pharmakologische Bewertung von biokonjugiertem Trastuzumab unter Verwendung der AbYlink-Regioselektiven Konjugationstechnologie bei HER2+-exprimierendem Magenkrebs Eftychia Koumarianou, Leiterin Pharmako-Bildgebung und molekulare Strahlentherapie, Oncodesign Services

Über DNA-Damage Repair (DDR)

Wenn Zellen DNA-Schäden aufweisen, müssen sie einen Reparaturprozess durchlaufen, der als DDR bezeichnet wird, um überleben zu können. Krebszellen sind stark auf DDR angewiesen, da sie sich unkontrolliert teilen und wachsen. Die Hemmung der DDR, insbesondere in Kombination mit anderen Krebsmedikamenten, verhindert, dass Krebszellen ihre DNA reparieren können, was letztendlich ein Selbstzerstörungsprogramm in den Krebszellen aktiviert. DDR-Inhibitoren wie Debio 0123, ein WEE1-Inhibitor von Debiopharm, werden derzeit in klinischen und präklinischen Studien getestet.

Das ADC-Portfolio von Debiopharm

Wir entwickeln zweckmäßige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate durch einen maßgeschneiderten "Trifecta"-Ansatz: strategische Zielauswahl, innovative Multilink-Linker-Technologie und intelligente Auswahl der Wirkstoffe. Unser breites und ausgewogenes Portfolio an erstklassigen und besten ADCs umfasst Debio 0633 (Zielmolekül nicht bekannt), Debio 1562M, ein CD37-gerichtetes ADC zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) und myelodysplastischen Syndromen (MDS), Debio 0532, ein HER3-gerichteter ADC für solide Tumore, sowie weitere ADCs für nicht bekannt gegebene Ziele, darunter ein proprietärer bispezifischer ADC. Zu den wichtigsten Partnerschaften gehören auch Optionen zur Einlizenzierung von bispezifischen Antikörpern gegen HER2-HER3 und HER3-EGFR sowie weiteren Antikörpern für nicht bekannt gegebene Ziele. Um sowohl einen hohen DAR als auch eine hohe Stabilität zu ermöglichen, sind unsere ADCs mit unserer innovativen proprietären Multilink-Linker-Technologie entwickelt worden. Wir nutzen wichtige Kooperationen und unsere internen Kompetenzen, darunter ADC-Konjugation, Optimierung, PK/PD, Toxikologie, translationale Medizin, klinische Entwicklung und Lieferkette, um neuartige ADCs herzustellen, die den hohen ungedeckten Bedürfnissen von Krebspatienten gerecht werden.

Über AbYlink

AbYlink ist eine vielseitige und schnelle regio-selektive chemische Konjugationstechnologie zur Herstellung diagnostischer oder therapeutischer Konjugate. Dieses einstufige Verfahren führt zu einer stabilen Konjugation an definierten und unveränderlichen Stellen auf der Fc-Domäne eines Antikörpers oder ähnlichem, ohne die Antigen-bindenden Regionen zu beeinträchtigen. Es ermöglicht eine nahtlose und reproduzierbare Konjugation von Wirkstoffen (z. B. einem Chelatbildner für die radioaktive Markierung, einem Fluoreszenzfarbstoff oder einem Medikament) an Antikörpern oder ADCs. Die universelle Anwendbarkeit der Technologie wurde für verschiedene Antikörper-Isotypen und Wirkstoffe nachgewiesen.

Das Engagement von Debiopharm für Krebspatienten

Debiopharm entwickelt innovative Therapien, die auf einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Infektionskrankheiten abzielen. Wir schließen die Lücke zwischen bahnbrechenden Forschungsprodukten und der tatsächlichen Versorgung der Patienten, identifizieren vielversprechende Wirkstoffe und Technologien für die Einlizenzierung, weisen deren Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien nach und wählen dann Partner für die pharmazeutische Vermarktung aus, um den Zugang für Patienten weltweit zu maximieren.

