NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Eckdaten zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. In Europa liege der Anstieg des Bruttotransaktionswerts unter der Konsensschätzung, in Großbritannien und Irland habe er die Erwartungen getroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Im Rest der Welt sei die Kennziffer fast doppelt so stark zurückgegangen wie angenommen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 01:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 01:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705