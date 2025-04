BrainChip steht vor wichtiger Roadmap-Offenbarung zu Akida-Technologie. Könnte die Präsentation den Kurs nachhaltig beeinflussen?

Die BrainChip-Aktie schloss gestern bei 0,15 Euro - ein Plus von 24,42 Prozent innerhalb der letzten Woche, aber immer noch deutlich unter dem Jahreshoch von 0,27 Euro.

Schlüsselpräsentation steht bevor

Am 6. Mai wird Chief Development Officer Dr. Jonathan Tapson die neue Technologie-Roadmap des Unternehmens vorstellen. Im Fokus steht die Akida-Technologie mit ihren neuartigen, hirninspirierten Fähigkeiten. Die hochkonfigurierbare IP-Plattform und potenzielle neue Märkte werden detailliert behandelt.

Die Präsentation in Sydney wird auch per Live-Webcast übertragen, was eine breite Teilnahme ermöglicht. Könnte dies der Wendepunkt für den Titel sein? Die Volatilität liegt bei über 100 Prozent - der Markt ist nervös.

Partnerschaften als Fundament

Erst kürzlich hatte BrainChip Kooperationen bekannt gegeben:

Zusammenarbeit mit ARQUIMEA für Wassersicherheitslösungen (16. April)

Vertrag mit RTX's Raytheon für AFRL-Radarprojekt (1. April)

Die neuromorphe Computerbranche bleibt hart umkämpft. Die kommende Roadmap-Präsentation könnte die Marktstimmung deutlich beeinflussen - entweder nach oben oder nach unten. Der RSI von 38 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

