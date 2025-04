NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin lobte in seiner ersten Reaktion am Mittwoch den starken Auftragseingang des Nutzfahrzeugherstellers in Europa. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung jedoch um zwölf Prozent verfehlt. Das habe unter anderem an geringeren Auslieferungen gelegen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 05:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 05:53 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000115446