Düsseldorf (ots) -Ab dem 27. April 2025 dreht sich alles um die schönsten Styles, Fashion-Statements und die empowernde Wirkung von Kleidung. Denn die beliebte Show "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" kehrt mit einer zweiten Staffel bei VOX Up zurück! "Daisy Dee beweist erneut, dass Mode so viel mehr sein kann als bloßes Styling - sie kann Menschen helfen, ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen und sogar Selbstvertrauen schenken. Mit diesem Ziel passt 'Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx' hervorragend zu VOX Up. Wir freuen uns daher sehr, dieses besondere Format in die zweite Staffel begleiten zu dürfen" so Christian Undorf, Chefredakteur Multichannel und Channel Manager VOX Up.Die Sendung verspricht erneut unvergessliche Makeover-Erlebnisse, bei denen Kandidat*innen mit der Unterstützung von Stylistin Daisy Dee und TK Maxx ihren persönlichen Stil neu definieren. In sechs Folgen erleben die sechs Kandidat*innen eine Transformation, die nicht nur ihre äußere Erscheinung verändert, sondern auch ihr Selbstbewusstsein stärkt.TK Maxx, der führende Off-Price Retailer für die besten Markendeals und It-Pieces, ist der Hotspot für alle, die ihren individuellen Style zelebrieren oder sich neu entdecken wollen - und das immer bis zu 60% günstiger als der UVP. Was unter Fashion-Liebhabern längst ein offenes Geheimnis ist, wird hier zur Bühne: TK Maxx bietet die einzigartige Grundlage für die Makeover der Kandidat*innen. Genau deshalb sind die Stores mit ihrer unglaublichen Auswahl die Geheimwaffe von Stylistin Daisy Dee. Denn hier shoppt sie Looks, die das Selbstbewusstsein ihrer Kandidat*innen beflügeln und ihre Persönlichkeiten zum Strahlen bringen. Neben Daisy Dee und den Kandidat*innen werden auch prominente Styling-Expert*innen Teil der Show sein, um das neugewonnene Selbstbewusstsein der Kandidat*innen zu zelebrieren.Mit Star-Power und Style-Expertise!Daisy Dee wird in jeder Episode von einem weiteren Style-Expert begleitet - und die Besetzung hat Star-Power! Aus dem TK Maxx Styling-Bus heraus verfolgen sie die Transformation und geben wertvolle Tipps für das perfekte Styling. Motsi Mabuse, die Tanzlegende und TV-Jurorin, bringt ihren Sinn für Eleganz und Stil ein, während Bruce Darnell, die Ikone der Modewelt, mit seinem Charme und Fachwissen das Makeover zu einem einzigartigen Erlebnis macht und den TK Maxx Store in einen Catwalk verwandelt. Jorge González, charismatischer Laufstegcoach und Styling-Experte, glänzt mit seiner Styling-Expertise und seinem Glamour. Die Sängerin und Influencerin Sarah Engels gewährt einen Blick hinter die Bühne und begeistert mit ihren Bühnen-Outfits. Model Anna Ermakova verrät Geheimnisse ihrer Red-Carpet-Looks und Natascha Ochsenknecht öffnet sogar die Türen zu ihrem glamourösen Kleiderschrank. Neben den beeindruckenden Umstylings bietet die Sendung also auch ganz persönliche Momente mit den prominenten Gästen. Daisy Dee begleitet die Stars einen Tag lang und entlockt ihnen ihre ganz individuellen Stilgeheimnisse.Wenn Fashion auf Inspiration trifft, entsteht mehr als "nur Mode""In dieser Staffel von 'Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx' geht es darum, die innere Strahlkraft jedes Einzelnen zu entdecken und mit Mode zu unterstreichen", sagt Daisy Dee. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kandidat*innen und unseren fantastischen prominenten Gästen einzigartige Looks zu kreieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken." Auch Motsi Mabuse ist begeistert: "Eleganz und Stil sind für mich Ausdruck der Persönlichkeit. Bei 'Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx' zu sehen, wie Menschen durch Mode ihre eigene Identität finden und feiern, ist unglaublich inspirierend. Ich bin begeistert, Teil dieser Reise zu sein und meine Erfahrungen teilen zu können."Auch Anna Ermakova freut sich Teil von "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" zu sein: "Die Sendung ist eine tolle Plattform, um zu sehen, wie Menschen durch Mode ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre innere Schönheit zum Vorschein bringen." Sie hat nicht nur für die Kandidat*innen, sondern auch für alle Zuschauer*innen einen Rat: "Habt Mut, seid kreativ und lasst euren Stil für euch sprechen!"Auch für Entertainer und Interior Designer Bruce Darnell spielt Selbstverwirklichung durch Mode eine große Rolle. Er fügt hinzu: "Mode darf knistern, darf elektrisieren - sie soll dich spüren lassen, dass du lebst! Vergiss Konventionen, vergiss Trends - finde dich selbst, darin liegt die wahre Kraft. Wenn du dich in deiner Kleidung stark fühlst, hast du alles richtig gemacht."Denn klar ist: "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" geht über eine reine Mode-Show hinaus. Im Mittelpunkt steht die Entdeckung der eigenen Persönlichkeit und die Stärkung des Selbstbewusstseins. Daisy Dee setzt auf maßgeschneiderte Makeover, die den individuellen Stil der Kandidat*innen unterstreichen und ihr Leben positiv verändern.Die neue Staffel verspricht unvergessliche Umstylings, inspirierende Styling-Tipps von bekannten Persönlichkeiten, praktische Ratschläge für den eigenen Look und exklusive Einblicke in das Leben der Stars.Vormerken & Einschalten!Die zweite Staffel von "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" wird ab dem 27. April 2025 immer sonntags um 15 Uhr und montags um 13 Uhr bei VOX Up ausgestrahlt und umfasst sechs Episoden.Über Daisy DeeDaisy Dee ist eine international renommierte Stylistin, Sängerin und Moderatorin, die bereits Stars wie Madonna, Beyoncé und Usher gestylt hat. Bekannt wurde sie in den 90er-Jahren unter anderem durch ihre Moderation der VIVA-Sendung "Club Rotation". Mit ihrer Expertise und ihrem Gespür für Trends, hilft sie den Kandidat*innen, ihren individuellen Stil zu finden und selbstbewusst zu präsentieren.Über TK MaxxTJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 185 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. 