TORONTO und HAIFA, Israel, 22. April 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biotechnologisches Unternehmen in der präklinischen Phase, das wegweisende regenerative Exosom-basierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, freut sich, die Ernennung von Jacob Licht zum Chief Executive Officer von Exo-Top Inc. ("Exo-Top"), einer vollständig im Besitz des Unternehmens befindlichen Tochtergesellschaft, und zum Vice President, Corporate Development bei NurExone bekannt zu geben. Exo-Top ist eine in den USA ansässige, GMP-konforme Exosom-Produktionsstätte und wird das Fundament der globalen Lieferkette und Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens bilden.

Zu den neuen Aufgaben von Herrn Licht wird die Leitung des Aufbaus der Produktionskapazitäten von Exo-Top, die Entwicklung strategischer Partnerschaften und die Umsetzung von Unternehmensinitiativen gehören, die mit dem Weg von NurExone hin zur klinischen Bereitschaft und zukünftigen Kapitalbeschaffung im Einklang stehen.

"Die Ernennung von Jacob unterstreicht unser Engagement für operative Exzellenz und finanzielles Wachstum auf dem US-Markt", sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. "Exo-Top wird voraussichtlich entscheidend sein, um unsere Produktionskapazitäten zu skalieren, robuste Qualitätssysteme aufzubauen und unsere Fortschritte in Richtung klinischer Studien am Menschen und Kommerzialisierung zu unterstützen."

Yoram Drucker, Vorsitzender von NurExone, erklärte: "Exo-Top wird der Eckpfeiler unserer Exosom-Produktion in den USA sein, und Jacob ist der richtige Manager, um dies zu leiten. Seine Erfolgsbilanz beim Skalieren von Biotech-Operationen, beim Abschluss transformativer Geschäfte und sein Geschäftssinn passen perfekt zu unserer Finanzstrategie, während wir skalieren, um Umsatz zu steigern und unsere Präsenz in Nordamerika auszubauen."

Herr Licht bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in produktionsintensiven Biotech- und Spezialpharmaunternehmen mit. Er hat Transaktionen im Wert von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar im Bereich Fusionen und Übernahmen, Lizenzen und Vermögensverkäufen geleitet. Zu seinen früheren Führungspositionen gehörten Vice President of Business Development bei Lantheus Medical Imaging und Vice President of Corporate Development bei Bavarian Nordic und Emergent BioSolutions, wo er maßgeblich an strategischen Übernahmen und kommerziellen Partnerschaften beteiligt war.

"Die Plattform von NurExone hat das Potenzial, die Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems bei mehreren Indikationen zu revolutionieren", sagte Jacob Licht. "Das Führungsteam ist außergewöhnlich, und mit Exo-Top bauen wir die Infrastruktur auf, um die globale Produktion, operative Unabhängigkeit und langfristige Wertschöpfung zu unterstützen."

Verlegung nach Ontario

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es mit Wirkung zum heutigen Tag, gestützt auf seine Pressemitteilung vom 4. Juni 2024, den Wechsel der Rechtsform von der Provinz Alberta nach der Provinz Ontario vollzogen hat, wobei es nun unter das Business Corporations Act (Ontario) fällt (die "Verlegung"). Die Verlegung wurde von den Aktionären des Unternehmens auf der jährlichen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am Montag, dem 3. Juni 2024, genehmigt.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer Exosom-basierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Hauptprodukt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung von akuten Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen, beides Milliarden-Dollar-Märkte i . Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan Drug Designation, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte Who is NurExone??, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn , Twitter , Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1-647-479-5803

E-Mail: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und Projektionen über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "dürfte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: den Rollen von Herrn Licht innerhalb des Unternehmens und Exo-Top; Exo-Top wird der Eckpfeiler der Exosom-Produktion des Unternehmens in den USA sein; Exo-Top wird das Fundament der globalen Lieferkette und Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens bilden; das Unternehmen macht Fortschritte in Richtung klinischer und kommerzieller Durchbrüche in der regenerativen Medizin; die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Entwicklungspläne, operativer Initiativen und strategischer Ziele; die Weiterentwicklung der therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine des Unternehmens; die Erweiterung der Infrastruktur; potenzielle kommerzielle Möglichkeiten; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet neuartige Lösungen für Pharmafirmen, die an minimalinvasiven zielgerichteten Wirkstoffabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den dem Management zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: das Unternehmen realisiert die Vorteile von Exosomen; das Unternehmen wird Exosomen für eine Vielzahl von Anwendungen produzieren und liefern; die Fähigkeit der Produkte des Unternehmens, zur Patientenbehandlung eingesetzt zu werden; das Unternehmen erfüllt seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen; das Unternehmen hält an seinem fortlaufenden Engagement fest, seine ExoTherapie-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und zelltherapeutischen Anwendungen zu nutzen; das Unternehmen erhält alle regulatorischen Zulassungen; das Unternehmen wird klinische und kommerzielle Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielen; das Unternehmen wird seine zukünftigen Entwicklungspläne, operativen Initiativen und strategischen Ziele realisieren können; die Fähigkeit des Unternehmens, seine therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine voranzutreiben; die Erweiterung der Infrastruktur; potenzielle kommerzielle Möglichkeiten; Herr Licht wird in der Lage sein, als Chief Executive Officer von Exo-Top und Vice President, Corporate Development des Unternehmens zu fungieren und die hierin festgelegten Rollen auszuüben; Exo-Top wird in der Lage sein, als Eckpfeiler der Exosom-Produktion des Unternehmens in den USA zu dienen; Exo-Top wird das Fundament der globalen Lieferkette und Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens bilden; und die NurExone-Plattformtechnologie wird neuartige Lösungen für Pharmafirmen anbieten, die an minimalinvasiven zielgerichteten Wirkstoffabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; bisher fehlende Einnahmen; staatliche Regulierung; Marktakzeptanz seiner Produkte; schnellen technologischen Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, einschließlich Herrn Licht; Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und früher klinischer Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; das unsichere Ergebnis, die Kosten und der Zeitpunkt von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; den unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder positive Ergebnisse erzielen; die Unfähigkeit, die regulatorische Zulassung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind oder anderweitig überlegen gegenüber den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens; die Initiierung, Durchführung und Beendigung präklinischer Studien und klinischer Studien können durch unvorhergesehene Probleme verzögert, beeinträchtigt oder betroffen werden; die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile der präklinischen Studien zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für eine Vielzahl von Anwendungen zu produzieren und/oder zu liefern; die Unfähigkeit der Produkte des Unternehmens, zur Patientenbehandlung verwendet zu werden; das Fehlen einer breiteren Akzeptanz auf dem Gebiet und/oder von Zelltherapieanwendungen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; das Fehlen einer wachsenden klinischen Nachfrage nach innovativen Behandlungen im Bereich Rückenmark, Sehnerv und/oder anderen therapeutischen Bereichen; die Unfähigkeit des Unternehmens, mit Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten; die Unfähigkeit des Unternehmens, das angegebene Potenzial von Exosom-beladenen Arzneimitteln bei der Regeneration oder Reparatur geschädigter Nerven zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein fortlaufendes Engagement zur Nutzung seiner ExoTherapie-Plattform zur Weiterentwicklung der regenerativen Medizin und/oder von Zelltherapieanwendungen aufrechtzuerhalten; die Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Studien durchzuführen; das Unternehmen wird nicht alle erforderlichen regulatorischen Zulassungen erhalten; das Unternehmen wird keine klinischen und/oder kommerziellen Durchbrüche in der regenerativen Medizin erzielen; die NurExone-Plattformtechnologie bietet keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen, die an minimalinvasiven zielgerichteten Wirkstoffabgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind; das Unternehmen wird seine zukünftigen Entwicklungspläne, operativen Initiativen und strategischen Ziele nicht realisieren; das Unternehmen wird seine therapeutischen Programme und klinischen Meilensteine nicht vorantreiben; das Unternehmen wird seine Infrastruktur nicht erweitern; keine kommerziellen Möglichkeiten für das Unternehmen, die es nutzen kann; Herr Licht wird die hierin festgelegten Rollen nicht ausüben; Exo-Top wird nicht als Eckpfeiler der Exosom-Produktion des Unternehmens in den USA dienen; Exo-Top wird nicht das Fundament der globalen Lieferkette und Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens bilden; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 diskutierten Risiken, eine Kopie davon ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

___

i Rückenmarksverletzung , Glaukom

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NRX/news/4612612824883961/NurExone_Appoints_Biotech_Industry_Leader_Jacob_Licht_to_Lead_US_Operations_and_ExoTop_Manufacturing_Expansion_and_Completes_Continuance_into_Ontario



