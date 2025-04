Der Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) veranstaltet sieben Mega-Events, darunter die Hong Kong Gifts Premium Fair, Home InStyle und Fashion InStyle (27. bis 30. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC), die Hong Kong International Printing Packaging Fair und DeLuxe PrintPack Hong Kong (gleichzeitig in der AsiaWorld-Expo) sowie die Hong Kong International Licensing Show und Asian Licensing Conference (28.-30. April im HKCEC). Die Veranstaltungen werden rund 6.000 Aussteller aus mehr als 30 Ländern und Regionen anziehen und als Brücke zwischen Hongkongs Kreativwirtschaft und dem chinesischen Festland sowie den internationalen Märkten dienen, während sie gleichzeitig die Position der Stadt als regionales Kreativzentrum stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250414256869/de/

Das HKTDC veranstaltet Ende April sieben lebhafte Veranstaltungen zu Lifestyle-Produkten und zum Lizenzsektor, darunter die Hong Kong Gifts Premium Fair, Home InStyle, Fashion InStyle, Hong Kong International Printing Packaging Fair, DeLuxe PrintPack Hong Kong, Hong Kong International Licensing Show und Asian Licensing Conference.

Die Gifts Premium Fair feiert vier Jahrzehnte voller Wunder

Die diesjährige Hong Kong Gifts Premium Fair findet zum 40. Mal unter dem Motto "Celebrating Four Decades of Wonder" statt und präsentiert Produkte, die Funktionalität mit kreativem Design verbinden. Der Jingdezhen-Pavillon zeigt Keramikarbeiten, die traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design verbinden von minimalistischen Kaffeetassen und Teeservices bis hin zu einem Keramik-Adoptionsprogramm, das das beliebte Blind-Box-Modell nutzt, um die nächste Generation von Designern und Kunsthandwerkern zu fördern.

Neuer Pavilion nutzt Chancen der Silberwirtschaft

Angesichts des schnell wachsenden Silbermarktes und der steigenden Nachfrage nach seniorenfreundlichen Produkten präsentiert die Home InStyle den Gerontech Living Pavilion, in dem innovative Produkte und Lösungen von mehr als 10 lokalen Unternehmen vorgestellt werden. Die beliebte Cultural and Creative Avenue wurde erweitert und umfasst nun mehr als 100 Aussteller aus rund 10 Ländern und Regionen.

Innovative Modematerialien treffen auf der Fashion InStyle aufeinander

Die Fashion InStyle 2025 präsentiert NEXT@Fashion InStyle, einen neuen Highlight-Bereich, der vom HKTDC organisiert und von der Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA) der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong gesponsert wird und rund 60 globale Materialzulieferer zusammenbringt, um fortschrittliche Modematerialien zu präsentieren.

Zwei PrintPack-Messen setzen auf Nachhaltigkeit und kreatives Design

Die Printing Packaging Fair präsentiert in ihrer Green Printing Packaging Solutions Zone umweltfreundliche Produkte, darunter recycelte Kunststoffgarnbänder und wasserlösliche Verpackungschips, während die DeLuxe PrintPack sich auf hochwertige Verpackungslösungen konzentriert.

Die Veranstaltungen umfassen rund 60 thematische Seminare, Käuferforen, Produktwerbung und -vorstellungen sowie Modenschauen zu den Themen Marktanalyse, kulturelles kreatives Design, intelligente Industrie, Silberwirtschaft, Gesundheit und Wellness sowie Nachhaltigkeit.

Jetzt anmelden: https://tinyurl.com/3t43cupe

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250414256869/de/

Contacts:

HKTDCs Ausstellungsabteilung:

Timothy Hsu

(852) 2240 4308

timothy.tf.hsu@hktdc.org