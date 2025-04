Am Mittwoch befindet sich der DAX deutlich im Rallye-Modus. Diese Nachrichten treiben den deutschen Leitindex dabei an. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Delivery Hero und von Volvo. Ähnlich wie zuvor in New York hat der DAX am Mittwoch kräftig zugelegt. Der deutsche Leitindex zog um 2,1 Prozent auf 21.748 Punkte an und näherte sich wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident ...

