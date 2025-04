Potsdam (ots) -In der Diskussion über die Mindestlohn-Höhe spricht sich die Junge Union Brandenburg dagegen aus, dass die Politik eingreift.Die Landesvorsitzende Laura Strohschneider hat im rbb24 Inforadio am Mittwoch gesagt, es sei nicht die Aufgabe der Regierung, den Mindestlohn zu bestimmen, sondern die der unabhängigen Kommission."Ich muss auch sagen, ich finde es schwierig, dass das überhaupt erwähnt wird im Koalitionsvertrag. (Ich) bin relativ glücklich darüber, dass man es nicht pauschal festschreibt. Man schreibt ja auch explizit, dass man eigentlich das der Mindestlohnkommission überlassen möchte. Insofern hoffe ich, dass man nicht dazu greift, und ich glaube auch, dass das die Inflation, die wir ohnehin schon haben, nur befeuern würde und dass das gerade nicht unbedingt das ist, was man tun sollte."Das gesamte Interview können Sie hier hören: https://ots.de/l3w7xQPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6017934