NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B nach Eckdaten zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 295 schwedischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Nutzfahrzeugherstellers liege um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Nick Housden in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Grund hierfür seien zuvorderst geringere Volumina. Der Auftragstrend lasse jedoch auf eine Erholung der Auslieferungen und folglich auch der Margen hoffen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:16 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000115446