Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trumps Handelskriege und seine Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank hinterlassen Spuren, auch an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Der Safe-Haven-Status von US-Dollar und US-Anleihen guter Bonität gerate etwas ins Wanken, auch wenn Trump dementiert habe, Powell "feuern" zu wollen. So habe nicht nur der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt deutliche Gewinne erzielen können, auch der CDS (Prämie für das Kreditausfallrisiko) für die USA sei gestiegen und der Renditeabstand zwischen US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit gegenüber entsprechenden Bunds habe seit Monatsbeginn um rund 50 Basispunkte zugenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...