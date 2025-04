Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trumps wankelmütige Zollpolitik und die Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank sorgen für Gesprächsstoff und Bewegung an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Der Safe-Haven-Status von US-Assets stehe auf dem Spiel. Zudem nähmen die Konjunktursorgen zu, was sich auch bei diversen Stimmungsindikatoren bemerkbar mache. Heute stünden die Einkaufsmanagerindices zur Veröffentlichung auf dem Programm. Japan habe die Werte bereits gemeldet und im Vormittagsverlauf stünden die vorläufigen Indices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...