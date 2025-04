Mazda hat auf der Auto Shanghai offiziell seinen EZ-60 enthüllt, der in China noch in diesem Jahr als rein elektrisches und teilelektrifiziertes Crossover-SUV auf den Markt kommen soll. Nach Europa kommen soll das Modell ebenfalls - als Mazda CX6-e. Der seit heute in Shanghai zu sehende Mazda EZ-60 ist das zweite Elektromodell, das von Joint Venture Changan Mazda verantwortet wird. Das erste - die Limousine EZ-6 - kam in China vergangenes Jahr heraus ...

