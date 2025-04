NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Aspinall in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auftragslage sei hingegen besser als angenommen. Schwächere Prognosen des Lkw-Herstellers für Nordamerika sollten nicht überraschen, aber mit Blick auf Europa sei mehr zu erwarten gewesen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000115446