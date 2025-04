Positive News aus den USA schieben heute Vormittag die Märkte in Europa an, auch der DAX kann kräftig zulegen. Die Aktien der Deutschen Bank gehören ebenfalls zu den Gewinnern. Nun wurde eine wichtige Kursmarke erreicht und ein Kaufsignal erzeugt.Gestern Abend hat US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende bei seiner Zollpolitik vollzogen, was die Abgaben auf chinesische Waren angeht. Vor Journalisten im Weißen Haus sagte er, dass die Zölle auf chinesische Importe "deutlich" sinken würden, "aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...