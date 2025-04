DJ MÄRKTE ASIEN/Erleichterungsrally nach positiven Handelssignalen

DOW JONES--An den asiatischen Börsen ist am Mittwoch eine Erleichterungsrally zu beobachten gewesen - nach bekanntem Muster. Denn nach Signalen einer Eskalation im Handelskonflikt kamen nun klare Zeichen der Entspannung aus den USA. US-Finanzminister Scott Bessent hatte den Konflikt mit China als unhaltbar bezeichnet und eine kurzfristige Deeskalation in Aussicht gestellt. Auch US-Präsident Donald Trump äußerte den Willen zu einer Einigung und signalisierte fallende Zölle auf chinesische Importe. Aus dem Weißen Haus hieß es, die USA prüften derzeit 18 Handelsvorschläge und in dieser Woche seien Treffen mit Vertretern von 34 Ländern geplant.

Zudem erholte sich der US-Dollar etwas, nachdem Trump von einer Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell abgerückt war - die hatte er in der vergangenen Woche noch klar gefordert. Auch diese Kehrtwende wurde an den Börsen wohlwollend zur Kenntnis genommen, nachdem zuvor ernste Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed aufgekommen waren. Der Dollarindex zog um 0,3 Prozent an.

Mit der Erholung des Dollar geriet der zuvor als sicherer Hafen stark gesuchte Yen unter Druck und half dem japanischen Aktienmarkt damit zusätzlich auf die Sprünge. Der Nikkei-225 kletterte um 1,9 Prozent auf 34.864 Punkte. Exportlastige Elektronik- und Autowerte sowie Finanztitel führten die Gewinnerliste an. Sony stiegen um 5,7 Prozent, Toyota Motor um 5,0 Prozent und Dai-ichi Life Holdings um 4,7 Prozent.

China-Börsen zweigeteilt

Auch in Hongkong, wo mehr internationale Anleger aktiv sind, herrschte gute Laune, der HSI stieg im späten Handel um 2,6 Prozent - gestützt von Technologie- und Autowerten. BYD zogen im Automobilsektor um 5,5 Prozent an. Händler verwiesen auch auf positive Impulse durch die Automesse in Schanghai. Auf dem chinesischen Festland trieb Anleger mehr die Frage um, ob Peking weitere Konjunkturmaßnahmen ankündigen wird. Die Aussicht auf sinkende US-Zölle stützte daher kaum, der Schanghai-Composite sank um 0,1 Prozent. In Taiwan erholte sich der Taiex kräftig und stieg um 4,5 Prozent.

In Südkorea legte der Kospi um 1,6 Prozent zu und schloss auf dem höchsten Niveau sei 27. März. Aktien aus den Bereichen Batterie, Automobil und Halbleiter fungierten als Zugpferde. Samsung Electronics gewannen 1,3 und SK Hynix 4,1 Prozent. Samsung SDI schnellten um 7,4 Prozent empor und führten die Rally der lokalen Batterietitel an. Der Autowert Hyundai Motor rückte 2,4 Prozent vor.

Der Sensex in Indien stieg um 0,7 Prozent - angeführt von Technologie- und Automobilpapieren. Unter den Einzelwerten gewannen HCL Technologies 7,0 Prozent, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent gestiegen war.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.920,50 +1,3% -4,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 34.868,63 +1,9% -14,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.525,56 +1,6% +5,3% 09:00 Schanghai-Comp. 3.296,36 -0,1% -1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.123,70 +2,6% +6,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.828,70 +0,9% -0,7% 11:00 Taiex (Taipeh) 19.639,14 +4,5% -17,1% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:33 % YTD EUR/USD 1,1394 0,3 1,1366 1,1505 +11,2% EUR/JPY 161,32 -0,4 161,93 161,34 -0,5% EUR/GBP 0,8554 0,0 0,8551 0,8592 +4,1% GBP/USD 1,3320 0,2 1,3295 1,3390 +6,8% USD/JPY 141,59 -0,6 142,49 140,23 -10,5% USD/KRW 1.424,07 -0,4 1.430,21 1.421,87 -3,9% USD/CNY 7,2005 0,1 7,1943 7,2103 -0,0% USD/CNH 7,2972 -0,1 7,3040 7,3144 -0,5% USD/HKD 7,7603 0,0 7,7584 7,7573 -0,1% AUD/USD 0,6413 0,7 0,6370 0,6426 +3,6% NZD/USD 0,5988 0,3 0,5968 0,6012 +7,2% BTC/USD 93.548,80 0,6 92.972,00 88.469,45 -6,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,68 63,94 +1,2% +0,74 +1,6% Brent/ICE 68,46 67,82 +0,9% +0,64 -9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.304,09 3.382,55 -2,3% -78,47 +30,5% Silber 28,75 28,62 +0,5% +0,13 +1,9% Platin 848,67 847,7 +0,1% +0,97 -4,2% Kupfer 4,88 4,878 +0,0% +0,00 +20,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 23, 2025

