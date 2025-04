Berkshire Hathaway - BRK B: Warren Buffet mit 318 Mrd. USD Cash!

Neuer Mega-Deal geplant?

Perkektess Timing: Apple-Aktien am Allzeithoch verkauft!

Berkshire Hathaway (BRK B) - ISIN US0846707026

Rückblick: Mit der gestrigen grünen Tageskerze hat die Berkshire-Hathaway-Aktie ein Kaufsignal generiert und präsentiert sich als eines der führenden Wertpapiere am Markt. Der Aufwärtstrend ist intakt und die Ausflüge unter die gleitenden Durchschnitte waren vergleichsweise kurz.

Berkshire-Hathay-B-Aktie: Chart vom 22.04.2025, Kürzel: BRK B Kurs: 520.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir gehen zumindest von einer kurzfristigen Erholung des Gesamtmarktes aus und können uns vorstellen, das positive Momentum bei der Berkshire-Hathaway-B-Aktie mitzunehmen. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei circa 585 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gleitenden Durchschnitte wäre Berkshire Hathayway B deutlich weniger attraktiv. An der bullischen Gesamteinschätzung würden wir jedoch festhalten.

Meinung:

Berkshire Hathaway hat Apple-Aktien bei deren Allzeithoch verkauft. Es liegt nicht allein daran, dass der iPhone-Hersteller erhebliche Mittel benötigt, um im Wettrennen der KI-Giganten mithalten zu können. Warren Buffet hat in der hochvolatilen Börsenphase wieder einmal ein extrem gutes Timing gezeigt. Die Cash-Position liegt nun bei rund 318 Milliarden USD und könnte in Kürze für neue Mega-Deals genutzt werden. Schließlich sind derzeit viele Unternehmen unterbewerteet, sodass Value Investing auf der Agenda des 94-Jährigen stehen könnte. Es gibt gar Spekulationen, dass American Express oder Coca-Cola komplett übernommen werden könnten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1124 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3693 Mio. USD

Meine Meinung zu Berkshire Hathaway B ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/berkshire-hathaway-warren-buffetts-apple-coup-sein-naechster-schachzug/

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es besteht kein Interssenskonflikt.

