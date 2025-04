News von Trading-Treff.de Palantir kann in diesen Tagen auf deutlich bessere Stimmung aufsetzen. Das Unternehmen gewann immerhin am heutigen Mittwoch mit dem Kursaufschlag in Höhe von 5 %. Die Notierungen sind damit auf 85,95 € geklettert. Somit fehlen weniger als 20 % bis zur erneut traumhaften Marke in Höhe von 100 €. Davon allerdings muss derzeit niemand träumen, denn Palantir hat durchaus auch Schwierigkeiten. Die Kursgewinne am gestrigen Dienstag, ...

