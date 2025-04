FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt vor Zahlen zum ersten Quartal von 62 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Rüstungskonzerns dürfte im Jahresvergleich leicht zugelegt haben, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das höhere Kursziel sei derweil den voraussichtlich steigenden Rüstungsausgaben in Deutschland geschuldet./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HAG0005