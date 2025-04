Im Kartellverfahren gegen Google wird der Verkauf von Chrome zum Thema. OpenAI macht deutlich, dass sie Interesse an dem Browser haben. Das steckt hinter den Plänen. Am Montag dieser Woche ist in den USA ein Kartellverfahren gegen Google gestartet, in dem es um die Marktmacht des US-Konzerns geht. "Es ist an der Zeit, Google und allen anderen Monopolisten, die zuhören - und sie hören zu - zu sagen, dass es Konsequenzen hat, wenn man gegen die Kartellgesetze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...