Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche konnten sich die Euro-Zins- und Spreadmärkte nach den Turbulenzen der Vorwoche erholen, so die Analysten der DekaBank. Ob das konstruktive Bild am Euro-Anleihemarkt weiter anhalten könne, hänge stark von der weiteren Treasury-Bewegung ab. Sorgen vor einem Rebalancing in den USA sollten sowohl Bunds als auch den Bund-Swap-Spread weiter stützen. Ob lange Bundrenditen trotz steigender US-Renditen aber nach unten tendieren könnten, erscheine fraglich. In der verkürzten Nachosterwoche sollte die Neuemissionstätigkeit bei Euro-Staatsanleihen mit Emissionen aus Deutschland (am Dienstag), einer Aufstockung der Bund-Benchmarkt (am Mittwoch) sowie kurzen italienischen Anleihen (am Donnerstag) gering bleiben. (Märkte im Fokus vom 22.04.2025) (23.04.2025/alc/a/a) ...

