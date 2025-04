Frankfurt (www.fondscheck.de) - Drei neue ETFs werden jetzt Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten, so die Deutsche Börse AG.Der Franklin S&P World Screened UCITS ETF (ISIN IE0006WOV4I9/ WKN A40YMG) investiere in Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 24 Industrieländern weltweit, die als umweltbewusst und sozialverantwortlich gelten würden. Die Gewichtung der Unternehmen werde anhand ihres S&P Global ESG-Scores angepasst, um einen besseren ESG-Gesamtwert als der S&P World Index zu erzielen. ...

