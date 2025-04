Am Dienstag gab es an den Märkten viele grüne Vorzeichen zu sehen. Vor allem die US-Börsen erholten sich von einem Einbruch, nachdem US-Präsident Donald Trump durch eine verbale Attacke auf Fed-Chef Jerome Powell noch mehr Unsicherheiten gesät und das Ansehen der USA in der Finanzwelt nachhaltig beschädigt hatte. Für Rückenwind sorgten nun sowohl technische Faktoren als auch positive Finanzdaten.

