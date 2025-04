www.bernecker.info

www.bernecker.info

BYD hat seine Gewinnausschüttungspläne überarbeitet und will mehr an seine Anteilseigner ausschütten. So wurde ein neuer Dividendenplan verabschiedet. Im Rahmen dessen will man Anteilseignern künftig für zehn gehaltene BYD-Aktien acht zusätzliche Bonusaktien ins Depot buchen. Zusätzlich sollen zwölf Kapitalisierungsaktien (neue Aktien, die bestehenden Aktionären kostenlos aus den Kapitalreserven des Unternehmens ausgegeben werden) für je zehn gehaltene Aktien an die Anteilseigner gehen, zudem ist eine Bardividende von 39,74 RMB pro zehn Aktien vorgesehen. Nach Umsetzung dieses Plans zur Umwandlung von Bonusaktien und Kapitalrücklage wird sich das gesamte Aktienkapital des Unternehmens von 3,039 Mrd. Aktien auf 9,117 Mrd. Aktien erhöhen, die Zahl der ausstehenden BYD-Aktien steigt damit also um über 6 Mrd. Kein Wunder, dass die Aktionäre die Meldung wohlwollend auffassen - das Papier legt in Hongkong heute 4,90 % auf 394,20 HKD zu und auch bei uns geht es um mehr als 3 % nach oben.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!