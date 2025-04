secunet meldet starkes vorläufiges erstes Quartal 2025: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 35,9% auf 78,3 Mio. EUR, das EBIT drehte mit 1,8 Mio. EUR ins Plus. Die gute Entwicklung wurde durch hohe Auslieferungen im Public Sector getragen, gestützt von einem soliden Auftragsbestand von 205,3 Mio. EUR zum Jahresende 2024, nach einem Auftragseingang von insgesamt 421,5 Mio. EUR im Gesamtjahr. Trotz des starken Starts hält das Unternehmen an der 2025er Jahresprognose von 425 Mio. EUR Umsatz und einer EBIT-Marge von 9,5-11,5% fest. Strategische Investitionen in Bereichen wie Cloud-Sicherheit und Kryptographie belasten weiterhin die kurzfristige Profitabilität. Ein Führungswechsel steht ebenfalls bevor: Marc-Julian Siewert wird im Juli dem Vorstand beitreten und später den derzeitigen CEO ablösen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Halten-Empfehlung sowie das Kursziel von 175,00 EUR, da sie mehr Klarheit über die künftige Ergebnisentwicklung abwarten. Secunet's CEO und CFO werden am 20. Mai 2025 auf der virtuellen A&D-Konferenz von mwb research präsentieren. Zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-14-30/YSN-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG