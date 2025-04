NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte stark gewesen sein, schrieb Analyst Harry Gowers am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht am 9. Mai. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 194 Millionen Euro und sieht sich damit etwa 20 Prozent über dem Konsens./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 18:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0177542018