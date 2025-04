Der Deutsche Unternehmerbrief

Was soeben von S&P Global bekannt wurde, ist mehr als ernüchternd: In Deutschland sackt der Einkaufsmanager-Index für Industrie und Dienstleistungen zusammen im April von 51,3 Punkten im März erneut unter die 50er Marke, ab der Expansion einer Volkswirtschaft signalisiert wird, auf voraussichtlich 49,7. In der Eurozone ging es von 50,9 auf 50,1 Zähler abwärts. Überdies ist im Währungsraum der Auftragseingang so stark eingebrochen wie in diesem Jahr nie zuvor. Kurzum: Deutschland bzw. der Euroraum liegen im rezessiven Bereich respektive treten auf der Stelle. Und nun? Wo sind die Verhandlungsprofis in Berlin und Brüssel, die es mit Trump aufnehmen - und das flott?Annerose Winkler