Berlin (ots) -Reflex Aerospace und Umbra geben bekannt, in Zukunft gemeinsam schlüsselfertige und hochmoderne Radaraufklärung mittels SAR-Technologie (Synthetic Aperture Radar) für Europa bereitstellen zu wollen. Die Unternehmen haben eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass Umbra seine weltweit führenden, leistungsstarken Radaraufklärungssysteme speziell für den Einsatz an Bord von Satelliten von Reflex Aerospace anpassen wird. Reflex Aerospace modifiziert im Gegenzug seine Satellitenplattform für den optimierten Betrieb der Radarnutzlast, um sehr hohe Duty-Cycles und maximale Agilität zu ermöglichen. Die kombinierte Satellitenlösung wird eine auf Europa ausgerichtete Lieferkette nutzen, was ideal für Kunden ist, die Wert auf nationale Souveränität legen und eigenständige Europäische Lösungen suchen."Bislang waren die Möglichkeiten für europäische Kunden in Bezug auf Radaraufklärungssatelliten äußerst begrenzt. Mit dieser Partnerschaft schaffen wir eine neue Lösung bisher unerreichter Qualität", sagt Walter Ballheimer, CEO von Reflex Aerospace.Im Rahmen der Vereinbarung werden die Teams von Umbra und Reflex Aerospace zusammenarbeiten, um eine speziell auf die Anforderungen europäischer Kunden angepasste Lösung zu entwickeln. Dabei werden die Teams Umbras proprietäre SAR-Technologie nutzen, um die leistungsfähigste Radaraufklärungslösung zu entwickeln und das Knowhow von Reflex Aerospace nutzen, um einen für die Radarnutzlast optimierten Satellitenbus zu entwickeln."Umbra ist bestrebt, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die es den USA und ihren Verbündeten ermöglichen, ihre strategischen Ziele zu erreichen", sagte David Langan, CEO von Umbra. "Wir verstehen, dass einige Kunden Souveränität über ihre Fernerkundungsprodukte und -dienste benötigen, und glauben, dass es in unserem nationalen Interesse - und dem unserer engen Verbündeten - liegt, diesen Bedarf durch den Einsatz erstklassiger Technologie zu decken."Die Satelliten werden so optimiert, dass sie den maximalen Nutzen für Kunden, insbesondere durch einen möglichst hohen Duty-Cycle der Radarnutzlast bringen . Darüber hinaus wird speziellen Anforderungen sicherheitskritischer Missionen Rechnung getragen, wie beispielweise hohe Cybersicherheitsstandards und einer großen Delta-V-Reserve, um eine starke Manövrierfähigkeit und Mobilität zur Anpassung der Umlaufbahn der Aufklärungssatelliten zu ermöglichen. Optional werden Sensoren zur Erkennung von sich nähernden Objekten sowie ein Laserterminal zur optischen Datenübertragung das Funktionsspektrum erweitern. Die Kombination von Umbras einzigartigen, kostengünstigen Radarsystemen mit darauf zugeschnittenen Satellitenplattformen von Reflex Aerospace wird die Kosten für hochqualitative Radaraufklärungsdaten deutlich senken.Reflex Aerospace und Umbra planen, die Satelliten gemeinsam in Deutschland zu integrieren, und eine unabhängige, stabile und auf Europa ausgerichtete Lieferkette zu gewährleisten. Wegen der schnell wachsenden Nachfrage nach großen Mengen hochwertiger Radaraufklärungsdaten und akuten Lücken in europäischen Satellitenfähigkeiten soll der erste Satellit bereits im Jahr 2027 in den Orbit gebracht werden.Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit den Zielen Deutschlands und der Europäischen Union, eine strategische Autonomie in Raumfahrttechnologien zu erreichen, und trägt zu ihrer technologischen Souveränität bei.Über Reflex AerospaceReflex Aerospace ist ein Hersteller von leistungsfähigen, nutzlastspezifischen Satellitenplattformen für kommerzielle und Verteidigungsanwendungen. Mit Lieferzeiten von 12 Monaten für neue Designs, definiert Reflex die Satellitenentwicklung in dieser Klasse neu. Die in 2021 gegründete Firma beschäftigt über 60 Mitarbeitern an Standorten in Berlin und München. Zu den Kunden von Reflex Aerospace zählen aufstrebende Startups, sowie mittelständische Unternehmen und Defense Primes. Weitere Informationen: reflexaerospace.comÜber UMBRAUmbra ist ein vertikal integriertes Raumfahrtunternehmen, das satellitenbasierte Radartechnologie und Aufklärungsdaten als Dienstleistung für kommerzielle und staatliche Kunden anbietet. Umbras hochmoderne Produkte helfen den Kunden bei der Lösung komplexer Geschäfts-, Umwelt- und Sicherheitsprobleme. Umbra wurde in den Vereinigten Staaten gegründet und wird aus den USA finanziert. Das Unternehmen hat Standorte in Santa Barbara, CA, und Arlington, VA. Weitere Informationen: https://umbra.spacePressekontakt:Sam Bender, Senior Marketing & Communications Managerpress@reflexaerospace.com, +49 30 586196900Grünberger Str. 48b | 10245 Berlin | Germany | www.reflexaerospace.comOriginal-Content von: Reflex Aerospace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179368/6018104