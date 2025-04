Linz (www.anleihencheck.de) - Die Sorge über die Unabhängigkeit der US-Notenbank hinterließ Anfang der Woche deutliche Spuren in EUR/USD, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Höchstkurs habe bei 1,1573 gelegen. Aktuell notiere das Währungspaar bei 1,1380. Grund sei zum einen die Aussage von Donald Trump, dass er nicht vorhabe, den Chef der US-Zentralbank - Jerome Powell - zu feuern. Aber auch die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit mit China sorge für Entspannung am Devisenmarkt. Von einer Trendumkehr spreche Oberbank allerdings noch nicht. EUR/USD sei unverändert im Aufwärtstrend. Innerhalb des Aufwärtstrendkanals seien Korrekturen bis 1,1200, sogar bis 1,1000, kurzfristig möglich. Limitorders seien in diesem volatilen Marktumfeld ein effektives Instrument, um Kursspitzen zu nutzen. Längerfristig erwarte Oberbank Kursniveaus in EUR/USD bis 1,1800. (23.04.2025/alc/a/a) ...

