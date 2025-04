Neuer Blog-Beitrag der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

Wien (APA-ots) - Am 2. April verkündete US-Präsident Donald Trump den "Liberation day"

mit drastischen Zollerhöhungen für Importe aus Ländern mit Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA, insbesondere China. China reagierte umgehend mit Gegenzöllen, was die Maßnahmen in einem tagelangen Tit-for-Tat-Spiel auf 145 % für US-Importe aus China und 125 % für chinesische Importe aus den USA steigen ließ.

Die chinesischen Finanzmärkte reagierten prompt: Der Hang Seng Index fiel um fast 15 %, während der CSI 300 Index, der die großen börsennotierten Unternehmen auf dem chinesischen Festland abbildet, auf unter 93 % seines Werts vom 2. April sank. Staatsanleiherenditen über alle Laufzeiten hinweg sanken ebenfalls, was im Gefolge eines möglichen Konjunktureinbruchs auf erwartete geldpolitische Lockerungen hinweist. Der Renminbi wertete moderat ab, blieb jedoch unter Kontrolle.



Diese Entwicklungen zeigen eine klare Neubewertung von Chinas wirtschaftlicher Zukunft und haben auch Auswirkungen auf Europa, insbesondere auf exportorientierte Länder wie Deutschland und Österreich. Die Reaktionen der Märkte verdeutlichen die Anfälligkeit großer Volkswirtschaften gegenüber handelspolitischen Schocks.

Christian A. Belabed analysiert im neuen Blog-Beitrag der OeNB die unmittelbaren Reaktionen der chinesischen Finanzmärkte, die durch den "Liberation day" ausgelöst wurden.



Den vollständigen Blog-Beitrag finden Sie auf der OeNB-Website

