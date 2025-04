Ispringen (ots) -Soft Skills sind alles andere als ein "nice-to-have". Unternehmen suchen nicht nur nach Mitarbeitern mit Fachwissen, sondern auch nach Persönlichkeiten, die sich nahtlos in Teams einfügen, Probleme kreativ lösen und sich flexibel an neue Situationen anpassen können. Als Arbeitgeber und Ausbilder weiß die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, wie wichtig persönliche und soziale Kompetenzen für die Berufslaufbahn sind.Teamfähigkeit, Eigeninitiative & Co. sind wichtiger als NotenDie zunehmende Dynamik und Komplexität der modernen Arbeitswelt macht Soft Skills wichtiger denn je. Unternehmen wie der Broadline-Distributor Rutronik, der regelmäßig Berufseinsteiger ausbildet und persönlich sowie beruflich fördert (https://www.presseportal.de/pm/135201/5964545), haben erkannt, dass diese "weichen" Fähigkeiten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen können. Während gute Noten und Fachwissen (Hard Skills) zwar eine wichtige Rolle spielen, gewinnen Soft Skills an Relevanz. Diese Eigenschaften sind meist durch Schulnoten nicht zu bewerten und sollten im Anschreiben sowie Vorstellungsgespräch mit einfließen. Sie können den Unterschied zwischen einem guten und einem Top-Mitarbeiter machen.Arbeitgeber suchen daher vermehrt nach Mitarbeitern mit ausgeprägten Business Soft Skills, die das Arbeitsverhalten positiv beeinflussen, beispielsweise- Einsatzbereitschaft- Teamfähigkeit- Kommunikationsfähigkeit- Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein- Verlässlichkeit- Organisations- und Planungsfähigkeit- Kritisches Denken- Problemlösungskompetenz- Empathie- Flexibilität- ZeitmanagementRutronik gibt Tipps: Soft Skills im Vorstellungsgespräch zeigenUm diese Kompetenzen im Vorstellungsgespräch und in Bewerbungen glaubhaft zu vermitteln, empfiehlt es sich, auf konkrete Beispiele aus der beruflichen Praxis zurückzugreifen. Denkbar ist etwa, eine konkrete Situation zu schildern, in der eine unerwartete Herausforderung durch kreative Lösungsansätze bewältigt wurde. Auslandserfahrungen, wie Praktika und Auslandssemester (https://www.presseportal.de/pm/135201/5745739), sind ein gutes Beispiel für interkulturelle Kompetenz, Selbständigkeit, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.Ebenso entscheidend ist das Verhalten während des Gesprächs selbst: Aktives Zuhören, freundliche Interaktion und die Fähigkeit, durchdachte Fragen zu stellen, zeugen von Kommunikationsfähigkeit und analytischem Denkvermögen. Eine offene Selbstreflexion, die Stärken und Entwicklungspotenziale beleuchtet, unterstreicht die Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung.Über RutronikDie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenE-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/6018170