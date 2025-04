CHART des Tages | Bitcoin (23.04.2025)

In den letzten beiden Handelstagen ist Bitcoin um mehr als 11 - gestiegen, von rund 84.000 USD auf derzeit über 94.000 USD. Dieser starke Aufschwung wurde sowohl durch positive Nachrichten aus dem Kryptowährungssektor als auch durch makroökonomische Entwicklungen im Zusammenhang mit Trumps weicherem Kurs in der Zollpolitik getrieben. Die relative Stärke von Bitcoin war jedoch bereits zuvor erkennbar, als traditionelle Indizes neue Tiefststände erreichten, während sich der Kryptomarkt in einer Konsolidierungsphase befand, was auf einen starken Ausverkauf und eine anhaltende institutionelle Nachfrage hindeutete.

Zu den wichtigsten bullischen Katalysatoren der vergangenen Woche speziell für den Kryptomarkt zählt insbesondere die Ernennung des neuen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins. Darüber hinaus erhöht der bevorstehende Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins in den USA den Druck auf andere Regionen wie die EU, ähnliche Schritte zu unternehmen.

?? Wichtige Marktfaktoren:

Paul Atkins, ein langjähriger Befürworter von Kryptowährungen, hat offiziell das Amt des 34. Vorsitzenden der SEC übernommen und wurde von Präsident Trump ernannt.

Atkins verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich digitaler Vermögenswerte und verspricht einen "rationalen, konsistenten und grundlegenden" Ansatz für die Regulierung von Kryptowährungen - im krassen Gegensatz zu der zuvor verfolgten restriktiven Politik, die auf Durchsetzung ausgerichtet war.

Unter seiner Führung werden schnellere ETF-Zulassungen und klarere Regeln erwartet, die möglicherweise den Weg für große institutionelle Investitionen in digitale Vermögenswerte ebnen könnten....

