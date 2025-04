WARSCHAU, Polen, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Europa erobert den Himmel: Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrt in einer sich wandelnden Welt" lautet das Motto der Aerodays 2025 (Europäische Luftfahrt-Tage), einem internationalen Event für die Luftfahrtindustrie, das vom 7. bis 9. Mai 2025 in Warschau stattfindet. Die Aerodays 2025 werden führende Luftfahrtexperten, politische Entscheidungsträger und Forscher aus ganz Europa und darüber hinaus zusammenbringen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, Trends, die neuesten Entwicklungen und bahnbrechende Projekte im Bereich der Luftfahrt zu entdecken. Mitveranstalter des Events ist das Lukasiewicz-Institut für Luftfahrt.

Die Aerodays 2025 sind ein dreitägiges Event über und für die europäische Luftfahrtbranche. Es ist auch eine Wissenschafts- und Wirtschaftskonferenz, die unter der Schirmherrschaft der polnischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union organisiert wird. Dieses wiederkehrende Event, das von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, hat zum Ziel, den Luftverkehrssektor in der EU und weltweit zu fördern. Zum ersten Mal finden die Aerodays in Polen statt.

Dreitägige Diskussionen zum Thema Luftfahrt

Die Aerodays 2025 bieten sieben inspirierende Plenarsitzungen, 20 interaktive parallele Sessions und Präsentationen von wegweisenden F&E-Projekten und bahnbrechenden Technologien der Aerodays-Aussteller. Zu den wichtigsten Themen gehören: Trends und Herausforderungen, eine neue Forschungsagenda für die Luftfahrt, nachhaltige Mobilität, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Autonomie und internationale F&E-Zusammenarbeit im Luftfahrt-Ökosystem. Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit und der strategischen Autonomie des europäischen Luftverkehrssektors werden ebenfalls behandelt.

Die Konferenz hat außerdem folgende Ziele: Vorstellung von Technologieentwicklungsplänen für die Luftfahrt, Erörterung von Synergien zwischen Programmen zur Förderung der Luftfahrtentwicklung in Europa, Präsentation der neuesten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse im Rahmen der Konsortien "Horizon Europe" und der Partnerschaften "Clean Aviation", "SESAR" und "Clean Hydrogen", Hervorhebung der Fortschritte der Kreislaufwirtschaft in der Luftfahrt, Förderung der Arbeit der "Alliance for Zero Emission Aviation", Vorstellung innovativer Initiativen neuer Akteure auf dem Luftfahrtmarkt, Unterstützung der Ausbildung im Luftfahrtbereich sowie Erkundung von Möglichkeiten, um Studierende und Fachkräfte für die Branche zu gewinnen und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen jungen Innovatoren und Forschern zu schaffen.

Innovationen in der Luftfahrt präsentieren

Die Aerodays 2025 bieten den globalen Luftfahrtgiganten eine hervorragende Gelegenheit, ihre neuesten Lösungen vorzustellen. An dem Event nehmen Unternehmen wie Airbus, Boeing, GE Aerospace, Avio Aero, Safran, Honeywell, Rolls Royce, RTX - Collins, Pratt & Whitney, Raytheon sowie Vertreter der ukrainischen Luftfahrtindustrie und europäischer Forschungsinstitute - u. a. aus Deutschland, Frankreich, Rumänien, der Tschechischen Republik und vielen anderen Ländern - teil. Das Lukasiewicz-Institut für Luftfahrt wird auch einen eigenen Ausstellungsbereich bieten, in dem andere Institute aus dem Lukasiewicz-Forschungsnetzwerk vorgestellt werden.

Europäische Organisationen wie die GD RTD, die GD DEFIS, die GD MOVE, die Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt, die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit, die Vereinigung europäischer Forschungsorganisationen im Bereich der Luftfahrt, das Internationale Forum für Luftfahrtforschung, das Europäische Netzwerk für Luftfahrtwissenschaften, der Beirat für Luftfahrtforschung und -innovation in Europa, der Verband der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die wichtigsten europäischen F&E-Partnerschaften im Bereich der Luftfahrt - Clean Aviation JU, SESAR JU und Clean Hydrogen JU - werden ebenfalls stark vertreten sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aerodays2025.eu.

Quelle: Lukasiewicz-Institut für Luftfahrt

KONTAKT: E-Mail: media@ilot.lukasiewicz.gov.pl https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/