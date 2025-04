Hannover (ots) -Wirksame Pflege braucht keine künstlichen Zusätze - was lavera Naturkosmetik seit über 35 Jahren erfolgreich beweist. Beim PETA Vegan Award 2025 hat die neu lancierte lavera Baby & Kinder Plegecreme die PETA Jury begeistert und wurde zum besten Produkt in der Kategorie Beste vegane Babypflege ernannt: "Mit der Baby & Kinder Pflegecreme setzt lavera einen neuen Maßstab in der Schönheitsindustrie und beweist, dass es möglich ist, Produkte ohne tierische Bestandteile und Tierversuche zu kreieren. Ihre innovativen veganen Produkte fördern sowohl das Wohl der Tiere als auch den Schutz unseres Planeten" heißt es in der PETA-Begründung.JA ZUR NATURLavera versteht die einzigartigen Bedürfnisse der sensiblen Haut von Erwachsenen sowie Babys, und Kindern gleichermaßen. Erst im Alter von sechs Jahren erreicht die Haut der Kleinen ihre volle Funktionsfähigkeit. Zarte Babyhaut braucht daher besonders behutsame Pflege und darum werden für die lavera Baby & Kinder Pflegecreme nur sorgsam ausgesuchte, für zertifizierte Naturkosmetik zugelassene Inhaltsstoffe verwendet. Firmengründer und lavera Naturkosmetikerfinder Thomas Haase hat bereits im Jahr 1987 Pflegeformeln entwickelt, die speziell auf die Hautbedürfnisse der empfindlichen Babyhaut abgestimmt sind. Die neuen, optimierten lavera Rezepturen pflegen die zarte Babyhaut und zielen darauf ab, den Hautschutzmantel aktiv zu unterstützen.JA ZU VEGANEN INHALTSSTOFFENDie milden lavera-Texturen, mit höchster Sorgfalt formuliert, sorgen für einen Rundumschutz der Haut, sind optimal verträglich und selbstverständlich dermatologisch getestet. Mit veganen Inhaltsstoffen nutzt lavera ihre natürliche Wirkkraft: Bio-Aloe Vera schenkt der Babyhaut z.B. Feuchtigkeit. Selbst entwickeltes pflanzliches Lanolin (pflanzliche, vegane Ölmischung) stärkt und beruhigt die Haut und sorgt für einen natürlichen Schutzfilm der Babyhaut. Die in den natürlichen Pflanzen-Ölen enthaltenen Vitamine stärken die zarte Haut. Die nach NATRUE zertifizierte lavera Naturkosmetik-Pflegeformel ist frei von synthetischen Duft- und Farbstoffen und verzichtet bewusst auf synthetische Konservierung, denn Ziel ist es, die Haut natürlich zu pflegen und jegliche Inhaltsstoffe zu vermeiden, die nachweislich hautirrtierend wirken könnten.JA ZU SANFTER HAUTPFLEGE"Mit Baby & Kinder Pflegecreme setzt Lavera einen neuen Maßstab in der Schönheitsindustrie und beweist, dass es möglich ist, Produkte ohne tierische Bestandteile und Tierversuche zu kreieren. Ihre innovativen veganen Produkte fördern sowohl das Wohl der Tiere als auch den Schutz unseres Planeten. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des PETA VEGAN AWARD 2025 - Beauty in der Kategorie "Beste vegane Babypflege", so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland.Julia Michel, Chief Marketing Officer erklärt: "Hinter jedem lavera Produkt steht eine Geschichte von natürlicher Innovation und authentischer Kommunikation. VEGANE, NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE sind laveras wirksame Pflegelösung aus der Natur und für zarte Babyhaut unverzichtbar. Mit höchster Sorgfalt formuliert und frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sind die neuen Produkte dank 100 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs sanft, beruhigend und besonders verträglich."Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte, ergänzt: "lavera ist mehr als nur Pflege. Wir arbeiten jeden Tag mit der Natur, denn sie ist die Grundlage für unsere Naturkosmetik. Natur und Klima zu bewahren sind uns dabei genauso wichtig wie Tierschutz. Daher verwenden wir, wo es möglich ist, pflanzliche Inhaltsstoffe, gut zu erkennen an dem Vegan Label, das wir seit 2004 nutzen. Darüber hinaus spenden wir regelmäßig an den Deutschen Tierschutzbund und die PETA Stiftung, um sie bei ihrem Engagement zum Wohl der Tiere zu unterstützen."Mehr zur Baby & Kinder Pflegeserie und Inhaltsstoffen finden Sie unter: www. lavera.de/Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6018230