News von Trading-Treff.de Nio hat am gestrigen Dienstag in New York einen Aufschlag in Höhe von mehr als 4 % realisieren können. In München ist heute der Kurs in den ersten halben Stunden nur 1,7 % nach oben marschiert. Aber: damit werden Aktonäre bereits relativ zufrieden sein. Denn der Kurs hat immerhin einen Stand von 3,36 € erreicht. Damit ist die Aktien am Markt in den vergangenen fünf Tagen um 3,8 % nach oben marschiert. Dies ist bei -22,7 ...

