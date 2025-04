Globalstar-Aktie verzeichnet Verlustserie vor wichtigen Quartalszahlen. Technische Analyse deutet auf weitere Risiken hin. Wird das Unternehmen seine Prognose bestätigen?

Aktuelle Kursentwicklung

Die Globalstar-Aktie (ISIN US3789734080) verlor gestern 0,21 Prozent und schloss bei 18,99 US-Dollar. Die Handelsspanne lag zwischen 18,94 und 19,56 Dollar. Damit setzt sich die aktuelle Schwächephase fort - der Titel verzeichnet bereits eine Verlustserie von 2,8 Prozent.

Seit Jahresbeginn hat das Papier dramatisch an Wert verloren: Minus 39 Prozent stehen einem Rückgang von nur 12 Prozent beim S&P 500 gegenüber. Interessant: Trotz gestiegener Handelsvolumina fiel der Kurs - ein kurzfristiges Warnsignal.

Technische Analyse zeigt Risiken

Die Charttechnik spricht eine klare Sprache. Sowohl kurz- als auch langfristige gleitende Durchschnitte senden Verkaufssignale. Positive Indikatoren sucht man vergeblich. Das deutet auf weitere Schwäche in den kommenden Tagen oder Wochen hin.

Wichtiger Termin im Blick

Am 1. Mai will das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegen. Im Fokus steht die Frage, ob Globalstar seine Prognose bestätigen kann: Für 2025 peilt der Telekommunikationsanbieter einen Umsatz von 260 bis 285 Millionen Dollar an - bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 50 Prozent.

