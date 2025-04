China setzt auf komprimierte Luft in Salzkavernen als Powerbanks für das Ökostromnetz. Westliche Anbieter müssen sich auf harte Wettbewerber einstellen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei nimmt eine neue Ära der Energiespeicherung Gestalt an: Das "Nengchu-1" genannte Druckluftspeicherkraftwerk ging Anfang 2024 in Yingcheng ans Netz ging und läuft seit Januar 2025 im kommerziellen Betrieb. Die Betreiberin, die staatliche China Energy Engineering ...

