Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco verkündet mit der Einführung des 3D Emerging Markets UCITS ETF die Erweiterung seines Angebots aktiver 3D ETFs, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser ETF kombiniert die Stärken des quantitativen Ansatzes von Robeco mit der langjährigen Erfahrung und der internen Expertise in der dynamischen und anspruchsvollen Anlageklasse der Schwellenländer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...