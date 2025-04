Frankfurt (ots) -Seit 1983 macht der Tag der Organspende am ersten Samstag im Juni bundesweit auf das Thema Organspende aufmerksam, sei es mit der zentralen Veranstaltung in jeweils wechselnden Städten oder mit vielen regionalen Aktivitäten: Es ist der Tag, an dem sich alles um die bewegenden Schicksale der Menschen dreht, die Organe gespendet haben oder denen als Organempfänger ein neues Leben geschenkt wurde. Der Dank an die Organspender und ihre Familien steht seit jeher dabei im Vordergrund.Es ist aber auch der Tag, der unter dem Motto "Zeit, Zeichen zu setzen" an die Bevölkerung appelliert, eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung zur Organspende zu treffen und diese auch zu dokumentieren, zum Beispiel in einem Organspendeausweis, einer Patientenverfügung oder im digitalen Organspende-Register. Das ist wichtig, um Leben retten zu können und seinen Angehörigen im Fall des Falles die Bürde der Entscheidung abzunehmen.Die zentrale Veranstaltung zum Tag der Organspende setzt in diesem Jahr in Regensburg Zeichen. In der Innenstadt wird es dazu am 7. Juni ein buntes Programm geben: Wesentlicher Bestandteil sind ein ökumenischer Dankgottesdienst, die Aktion "Geschenkte Lebensjahre" sowie Informationsstände und Aktionsflächen, an denen Interessierte Fragen stellen können und die Möglichkeit zum Diskutieren, Nachdenken und Mitmachen erhalten. Vor allem aber stehen die Menschen und ihr Weg zur Entscheidung im Mittelpunkt - insbesondere diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben und mehr Informationen oder einen persönlichen Austausch wünschen.Weiterführende Links:www.tagderorganspende.dewww.facebook.com/tagderorganspende2.0/www.instagram.com/tag_der_organspendeYouTube-Kanal zum Tag der Organspende (https://www.youtube.com/channel/UCLhuw3pLbOG_b7PrByfEBwA)Dankesbriefe für Organspenden (https://dankesbriefe.dso.de/Seiten/start.aspx)Informationen zur Organ- und Gewebespende (https://www.organspende-info.de/) des Bundesinstituts für Öffentliche GesundheitMehr Infos zum Thema Organspende-Register (https://www.organspende-info.de/organspende-register/?mtm_campaign=organspende-sea-2024-register&gad_source=1)Hintergrundinformationen sowie Interviewpartnerinnen und -partner (Ärztinnen und Ärzte, Organempfängerinnen und Organempfänger sowie Spenderfamilien): Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. (https://www.dso.de/dso/presse)Pressekontakt:Tag der Organspende c/o Deutsche Stiftung OrgantransplantationBirgit Blome, Bereichsleiterin Kommunikation,Nadine Körner I Dr. Susanne Venhaus, Presse- undÖffentlichkeitsarbeitDeutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt am MainTel.: +49 69 677 328 9401, -9400Mobil: +49 170 5724503Fax: +49 69 677 328 9409E-Mail: presse@dso.deInternet: www.dso.deTwitter: https://twitter.com/dso_organspendeOriginal-Content von: Tag der Organspende, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144826/6018249