Am Aktienmarkt ist die Zeit um Ostern gewöhnlich die beste Phase des Jahres. Doch 2025 ist alles anders. Manche Späße zu Donald Trumps Zollpolitik sind lustig, manche weniger. Zutreffend ist auf jeden Fall der Meme in dem Trump sich bei einem Handwerker beklagt, dass seine Zölle nicht wirken und man ihm rät, sie einfach wie eine Heizung mal an- und auszuschalten. Leider tut Trump genau dies und das Vertrauen am Kapitalmarkt steigt durch das erratische Verhalten nicht zwingend. Die US-Notenbank machte ...

