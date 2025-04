Dublin (www.anleihencheck.de) - Der Markt ist bei den Anleiherenditen übermäßig pessimistisch, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income, und Marco Meijer, Portfolio Manager & Deputy Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.In den USA habe Präsident Trump keinen fiskalischen Spielraum und die Zölle könnten sogar inflationshemmend wirken, weshalb sich der Druck auf US-Staatsanleihen in Grenzen halte. In Europa habe die Europäische Zentralbank (EZB) dagegen großen Spielraum und werde die erhöhte Schuldenaufnahme ausgleichen können, die für die Wiederaufrüstung der Region geplant sei. ...

