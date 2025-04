Imricor Medical Systems, Inc. (Unternehmen oder Imricor) (ASX: IMR) gibt bekannt, dass es die klinische Studie VISABL-VT mit der ersten ventrikulären Ablation am Menschen unter Verwendung des NorthStar Mapping Systems des Unternehmens und unter Verwendung von Echtzeit-MRT begonnen hat. Der Eingriff wurde vom Team des Amsterdam University Medical Centre (AUMC) durchgeführt, das 2025 vom Magazin Newsweek als bestes Krankenhaus der Niederlande und als eines der 35 besten weltweit ausgezeichnet wurde.

Das Verfahren war in mehrfacher Hinsicht eine Weltpremiere. Es handelte sich um die erste ventrikuläre Ablation, die mittels Echtzeit-MRT gesteuert wurde, und um die erste linksseitige Ablation, die unter Echtzeit-MRT-Steuerung durchgeführt wurde. Der Patient wurde wegen rechts- und linksseitiger ventrikulärer Extrasystolen (PVCs) behandelt.

"Während der Ablation ermöglichen MRT-Bilder eine bessere Darstellung der Herzanatomie und der für die Behandlung verwendeten Instrumente, aber auch der Veränderungen am behandelten Herzgewebe. Im Gegensatz zu Röntgenbildern ist der gesamte Bereich um das Herz herum sichtbar, einschließlich der Blutgefäße und Herzklappen. "Das MRT bietet während des Eingriffs die Möglichkeit, die Auswirkungen der Behandlung auf das Herzmuskelgewebe sichtbar zu machen", erklärt Marco Götte, Bildgebender Kardiologe am Amsterdam UMC, Initiator und Projektleiter des Forschungsprogramms zur MRT-Herzintervention.

Das Amsterdam UMC blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung MRT-gesteuerter Herzinterventionen zurück, die zahlreiche Premieren umfasst, und dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. "Dem Patienten geht es gut; der Eingriff verlief nach Plan und die Herzrhythmusstörung wurde beseitigt. Wir sind daher äußerst stolz darauf, dass wir nach jahrelanger Vorbereitung nun als weltweit erste Einrichtung komplexe Formen von Herzrhythmusstörungen in einem MRT-Scanner behandeln können", erklärt Cor Allaart, Professor für Elektrophysiologie und Kardiologe am Amsterdam UMC.

Steve Wedan, Vorsitzender und CEO von Imricor, erklärte: "Wir haben Imricor im Jahr 2006 mit dem Ziel gegründet, MRT-kompatible Katheter und Systeme anzubieten, die eine Echtzeit-MRT-Führung bei komplexen ventrikulären und atrialen Ablationsverfahren ermöglichen, bei denen die Leistungsfähigkeit der MRT das Potenzial hat, Patienten mit Herzrhythmusstörungen eine bessere, schnellere, sicherere und kostengünstigere Behandlung zu bieten. Diese Errungenschaft stellt sowohl für Imricor als auch für das Amsterdam UMC einen bedeutenden Meilenstein dar."

