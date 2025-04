NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit dem Management auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist habe die Zielvorgaben für das erste Jahresviertel bestätigt, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Großbritannien, dem restlichen Europa und in Asien-Pazifik dürften sich die Geschäfte den Planungen zufolge entwickelt haben./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000077919