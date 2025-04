HEITEC optimiert seine schlanke Materialwirtschaft, fördert die Automatisierung und erhöht seine Produktionskapazität

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Execution System (MES) Software, gibt bekannt, dass das Geschäftsgebiet Elektronik der Heitec AG, ein führender Hersteller komplexer elektronischer Lösungen an seinem Standort in Eckental, Deutschland, den Einsatz der MES-Plattform FactoryLogix® auf weitere Produkte ausweiten möchte. Damit baut HEITEC auf dem Erfolg der Erstimplementierung im Jahre 2021 auf und erweitert seine FactoryLogix-Installation zur Verbesserung der Produktionseffizienz, der Automatisierung als auch der datengesteuerten Entscheidungsfindung.

Seit der Implementierung der IIoT-basierten MES-Plattform FactoryLogix hat HEITEC seine Fertigungsprozesse vollständig digitalisiert und konnte die mit der papierbasierten Dokumentation verbundenen Ineffizienzen und Risiken beseitigen. Die durchgängigen Traceability-Funktionen der Plattform reichen von der eingehenden Kontrolle der Materiallogistik bis hin zur Generierung vollständiger "As-Built"-Datensätze für die Endmontage, und haben HEITEC einen Wettbewerbsvorteil verschafft, da sie das Unternehmen bei der Erfüllung der strengen ISO-Zertifizierungsanforderungen unterstützen.

Mit der aktuellen Erweiterung verstärkt HEITEC sein Engagement für eine schlanke Produktion und operative Exzellenz, wodurch neue Effizienzpotenziale erschlossen sowie die Produktionskapazität erhöht werden. HEITEC verbessert die Transparenz über alle Prozesse hinweg, um die Effizienz weiter zu steigern. Dazu möchte das Unternehmen die erweiterte Qualitäts- und Prozessberichterstattung sowie die vertiefte KPI-Analyse durch FactoryLogix nutzen. Darüber hinaus will HEITEC die gesamte Fertigung weiter automatisieren, um zusätzliche Kapazitäten freizusetzen, kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und seine langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen.

"FactoryLogix hat die Entwicklung unserer Fertigungsprozesse hinsichtlich Rückverfolgbarkeit; Prozessverriegelung nach Prüfschritten und Werker-Führung in den letzten Jahren vorangetrieben, während wir gleichzeitig auf eine vollständig papierlose Umgebung umgestellt haben. Diese Umstellung ermöglichte es unseren Mitarbeitern, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, die Produktion effizienter zu gestalten und den Gesamtdurchsatz zu verbessern. Für die Zukunft planen wir, unsere Fabrik vollständig zu automatisieren und Daten aus allen Quellen in FactoryLogix zu integrieren, um eine noch umfassendere Traceability und tiefere Prozesseinblicke zu ermöglichen", erklärt Stefan Pechtel, Head of Operations bei HEITEC in Eckental.

"Wir sind sehr stolz, dass HEITEC seine Partnerschaft mit Aegis Software ausbaut", sagt Daniel Walls, Managing Director EMEA bei Aegis Software. "HEITEC setzt FactoryLogix bereits seit mehreren Jahren erfolgreich ein, und diese Erweiterung wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Abläufe weiter zu rationalisieren, den Materialfluss zu verbessern und die Produktion zu skalieren. Durch regelmäßige Audits und eine enge Zusammenarbeit werden wir HEITEC dabei unterstützen, Prozessverbesserungen voranzutreiben und die Vorteile von FactoryLogix zu maximieren, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Agilität zu erhöhen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen."

Über Aegis Software

Aegis Software wurde 1997 gegründet und bietet eine umfassende und flexible End-to-End Manufacturing Execution System (MES)-Plattform, die Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bietet, die sie benötigen. Aegis verfügt über internationale Vertriebs- und Support-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und China und arbeitet mit mehr als 37 Herstellern von Fertigungsanlagen zusammen. Seit seiner Gründung hat Aegis mehr als 2.200 Fabriken in der Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik-, Medizin- und Automobilbranche dabei unterstützt, schnelle und kontinuierliche Innovationen mit höchster Qualität voranzutreiben und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für die Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Über HEITEC

HEITEC steht für industrielle Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung, Elektronik sowie Anlagen- und Sondermaschinenbau und bietet seinen Kunden seit 2010 maßgeschneiderte Elektroniklösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mit technisch hochwertigen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösungen unterstützt HEITEC über 2.000 Kunden dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1.200 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland garantieren Kundennähe und Branchenkompetenz.

In seinem Kompetenzzentrum für Elektronik entwickelt und fertigt HEITEC kundenspezifische Elektronikprodukte und -systeme von der einfachen Platine bis zum komplexen Steuerungssystem, bestehend aus Hardware, Embedded Software, Anwendungssoftware und Gehäusetechnik. HEITEC verfügt über ein tiefes technisches Spezialwissen und ist auch mit den spezifischen Anforderungen regulierter Branchen vertraut. Unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse sind maßgeschneidert, auditiert und entsprechend zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.heitec.de/.

