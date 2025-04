Berlin (ots) -"rbb Gartenzeit", die erfolgreiche Gartensendung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), feiert am 1. Mai 2025 ihren 20. Geburtstag. Zum Jubiläum zeigt das rbb Fernsehen am 1. Mai um 18.10 Uhr eine Sonderausgabe mit vielen Höhepunkten aus den vergangenen 20 Jahren. Bereits am Geburtstagsnachmittag gibt es für Gartenbegeisterte um 16.00 Uhr eine Jubiläumsfeier im Britzer Garten in Berlin mit einem bunten Programm.Nah dran an den Zuschauerinnen und Zuschauern in der RegionDie "rbb Gartenzeit", das Magazin für Gartenfreunde in Berlin und Brandenburg, war erstmals am 1. Mai 2005 im rbb Fernsehen zu sehen. Hellmuth Henneberg moderierte die Premierensendung aus dem Britzer Garten. Seitdem berichtete die "rbb Gartenzeit" in bisher mehr als 450 Ausgaben aus den schönsten Privatgärten und Parks der Region. Sie stellte spannende Gärtnerinnen- und Gärtner-Persönlichkeiten vor und lieferte ihren Zuschauerinnen und Zuschauern praktische Tipps, wie sie Gärten und Balkons zum Erblühen bringen oder sich selbst mit Gemüse oder Obst versorgen können.Torsten Amarell, Leiter Contentbox Gesellschaft rbb: "Näher an der Lebenswirklichkeit der Menschen in Brandenburg und Berlin als die 'rbb Gartenzeit' kann man kaum sein - und zwar im Frühling, Sommer, Herbst und auch im Winter, wenn scheinbar im Garten nicht viel zu tun ist. Dem Redaktionsteam gelingt es zu jeder Jahreszeit, wertvolle Tipps und Tricks zu geben - daraus wurde im Laufe von 20 Jahren eine der meistgesehenen Sendungen im rbb Fernsehen. Dass die 'rbb Gartenzeit' darüber hinaus nicht nur im hr-fernsehen, sondern künftig auch im NDR Fernsehen ausgestrahlt wird, macht das Team zu Recht stolz! Mögen auch die Hessen und die Nordlichter die schönsten Gärten Brandenburgs und Berlins dadurch kennenlernen und inspiriert werden. Herzlichen Glückwunsch 'rbb Gartenzeit'!"Hellmuth Henneberg präsentierte das Format bis Dezember 2015. Seit Januar 2016 ist Ulrike Finck Moderatorin der beliebten Ratgeber-Sendung und berichtet jeden zweiten Sonntag um 18.30 Uhr im rbb Fernsehen aus Gärten und Gärtnereien in Berlin und Brandenburg. 2024 hatte das Magazin im Sendegebiet einen Marktanteil von durchschnittlich 11,6 Prozent (253.000 Zuschauerinnen und Zuschauer).Ulrike Finck: "In meinem Job als Moderatorin für die Gartenzeit kann ich buddeln, pflanzen und quatschen, also alles, was mir ohnehin Spaß macht. Draußen sein, Neues lernen und die Freude am Gärtnern teilen - genau das macht die Arbeit für die Sendung so besonders!""20 Jahre rbb Gartenzeit - die Jubiläums-Ausgabe"Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausgabe des Gartenmagazins im rbb Fernsehen. Von der Prignitz bis in die Lausitz, von der Uckermark bis in den Elbe-Elsterkreis: Am 1. Mai um 18.10 Uhr nimmt Gartenzeit-Experte Horst Mager in der Jubiläums-Ausgabe "20 Jahre rbb Gartenzeit" das Publikum mit auf eine Zeitreise. Es geht an Orte, in denen die Redaktion in den letzten zwei Jahrzehnten spannende Gärten entdeckt hat. Eine besondere Rolle spielt auch der Britzer Garten in Berlin-Neukölln, wo alles begann. Dort, in seinem persönlichen Lieblingsgarten, stellt Horst Mager die berühmte Tulpenschau "Tulipan" vor, die in diesem Jahr ebenfalls 20 wird. Außerdem zeigt er besondere Teile des beliebten Parks mit seinen gestalteten Hecken, naturnahen Pflanzungen und verwunschenen Ecken. "20 Jahre rbb Gartenzeit - die Jubiläums-Ausgabe" ist ab 1. Mai auch in der ARD Mediathek abrufbar.Geburtstagsfeier im Britzer GartenDie "rbb Gartenzeit" feiert ihren 20. Geburtstag mit einem großen Fest im Britzer Garten und lädt dazu ihr Publikum ein. Am 1. Mai 2025, von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, begrüßt Moderatorin Ulrike Finck die Gäste auf der Bühne am großen Festplatz. Mit dabei sind auch Horst Mager und Beate Reuber, die "Parkbotschafterin Britzer Garten". Die Besucherinnen und Besucher erwarten u.a. ein großes Gartenquiz und ein Geburtstagsständchen am Flügel von rbb 88.8-Moderator Heiner Knapp, dem Gastgeber der Sendung "Knapp daneben". Darüber hinaus gibt es die exklusive Preview der "rbb Gartenzeit"-Jubiläumssendung auf der großen Leinwand. Karten für diesen besonderen Geburtstag werden über die Radioprogramme Antenne Brandenburg und rbb 88.8 sowie über "DER TAG" im rbb Fernsehen verlost. Der Britzer Garten hat am 1. Mai geöffnet. Besucher mit regulären Tickets für den Park sind herzlich eingeladen, beim Jubiläumsfest dabei zu sein. Sie benötigen dafür kein extra Ticket. Ein Kontingent an freien Sitzplätzen steht zur Verfügung.Die "rbb Gartenzeit"-TrickkisteWie gelingen reiche Ernte und Blütenpracht? Was hilft wirklich gegen Blattläuse? Und warum soll man Tomatenpflanzen streicheln? Von Anfang an hatte die "rbb Gartenzeit" zahlreiche praktische Tipps und Tricks für die Gartenfreunde im Angebot. In der Sendung versorgt Experte Horst Mager in der Rubrik "Tipps" die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig mit den besten saisonalen Ratschlägen. Noch mehr Wissenswertes gibt es im Format "Horst sein Schrebergarten (https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Rn54bVHp6pR8sDcn3IbzahQohIZm01Z)" auf dem rbb-YouTube-Kanal und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/horst-sein-schrebergarten/Y3JpZDovL3JiYi5kZS9ob3JzdC1zZWluLXNjaHJlYmVyZ2FydGVu). Ein Best-of aus den vergangenen 20 Jahren bietet die Reportage "Tipps & Tricks für Deinen Garten - 20 Jahre Gartenzeit (https://www.youtube.com/watch?v=PJxOcBMAnVQ)" auf rbb YouTube.Jubiläumsaktion "20 Jahre - 20 Gärten"Aus Anlass des Jubiläums gibt die "rbb Gartenzeit" den Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit, die Sendung in ihren Lieblingsgarten einzuladen - egal ob es der eigene ist oder der Garten der Nachbarn, ein Park oder ein Balkon. Interessierte können sich für einen Besuch der "rbb Gartenzeit" unter dem Motto "20 Jahre - 20 Lieblings-Gärten" mit Gartenfotos oder -videos unter service-redaktion@rbb-online.de bewerben.InterviewsBei Interesse vermitteln wir Ihnen gerne ein Interview mit Moderatorin Ulrike Finck. Bitte wenden Sie sich an rbb Presse & Information, Nicola zu Stolberg, programmpresse@rbb-online.de.Video verfügbarDie Sendung "20 Jahre rbb Gartenzeit - die Jubiläums-Ausgabe" steht ab 28. 