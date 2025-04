CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern GE Vernova hat im ersten Quartal von einem starken Gas- und Netztechnikgeschäft profitiert und den Umsatz kräftig gesteigert. Die Erlöse steigen um elf Prozent auf gut acht Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge (Massachusetts) mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, sprich währungs- und portfoliobereinigt, lag das Plus bei 15 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wurde mit 457 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Unter dem Strich erzielte GE Vernova einen Gewinn von 264 Millionen, nach einem Verlust von 106 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der Konzern. Die Aktie stieg vorbörslich zeitweise um fast zehn Prozent. Erst vergangene Woche hatte Siemens Energy für die drei Monate bis Ende März vorläufige Zahlen vorgelegt und ebenfalls einen Umsatz- und Gewinnschub erzielt. Dazu erhöhte der Dax -Konzern seine Jahresprognose./nas/men/jha/