Der chinesische Ladespezialist Elecq versucht sich ab Mai auf dem deutschen Markt. Das 2023 gegründete Unternehmen aus Shenzhen bietet Ladegeräte von der Wallboxen bis zur Schnellladesäule sowie zugehörige Software - und will mit "mehr Ladeleistung bei geringerem Energieeinsatz" punkten. Elecq will seine Lösungen erstmals auf der Power2Drive-Messe vom 7. bis 9. Mai in München vorstellen. Seine Pläne skizziert das Unternehmen aber bereits jetzt. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...